寒潮来袭：哈萨克斯坦多地将迎强降温 气温或降至零下30度

气象部门指出，随着气旋系统过境，哈萨克斯坦多数地区预计出现降水。2月10日至11日，北部、西北部、中部以及南部和东南部地区将出现雨雪天气；11日，东部地区也将迎来降雪和降雨。部分地区可能伴随暴风雪、道路结冰、冰雹以及大风等不利天气现象。

气温方面，预报期后段在西部反气旋影响下，降水将逐步停止，但气温将明显下降。

其中：

北部、西北部和中部地区夜间气温预计降至零下22至30摄氏度，白天气温在零下15至20摄氏度之间；

东部地区夜间气温为零下13至23摄氏度，白天零下12至20摄氏度；

南部地区夜间气温将降至零下10至20摄氏度，白天气温在零下5摄氏度至零上5摄氏度之间波动。

此前，气象部门曾发布2月份的更新气候展望。整体来看，本月气温预计略高于多年平均水平，全国大部分地区气温将比常年偏高1至2摄氏度，降水量接近常年水平。东南部地区气温则基本符合气候常态。

与此同时，预报还显示，2月9日全国各地均将出现降水，其中北部以降雪为主，南部和西部则以降雨为主。气象部门提醒公众和相关部门提前做好防寒、防滑及交通安全等应对准备。

【编译：木合塔尔·木拉提】