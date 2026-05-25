越来越多哈国家长放弃豪华毕业宴 专家称这是理性回归

（哈萨克国际通讯社讯）随着“最后一课”铃声25日在全国各地学校响起，“如何与校园告别”再次成为哈萨克斯坦社会热议话题。

近年来，豪华毕业宴、豪车车队、集体迎接日出以及违规集资等现象频频引发讨论。今年，哈萨克斯坦教育部再次强化毕业季相关规定，并将学生安全列为首要任务。

教育部德育与课外教育司高级专家吉别克·努尔詹表示：

“最重要的目标是保障孩子们的生命安全和身体健康。因此，餐厅宴会、豪车车队、迎接日出以及在野外举行无人监管聚会等形式均被禁止。但学生以创意形式向老师和家长表达感谢并不受限制，包括诗歌、歌曲、舞蹈、戏剧表演和视频短片等形式都受到支持。”

教育部同时强调，学校严禁以任何形式向家长收取毕业活动费用。

根据哈萨克斯坦现行法律，教育机构不得以“最后一课”或毕业典礼等名义组织收费。此外，依据《行政违法法典》，不得赠送价值超过2个月计算指数的礼品或优惠，否则将依据第676条承担相应责任。

教育部指出，向家长和学生集资属于违法行为，并可能带来腐败风险。

今年，阿斯塔纳多所学校也主动放弃在餐厅举办毕业晚宴。

阿斯塔纳第8中学—高级中学校长古丽努尔·艾特莫娃表示，学校与家长沟通后，首先考虑的是学生安全问题。

她说：

“过去曾出现部分家长在正式活动结束后，将孩子单独留在餐厅的情况。那样一来，孩子的安全由谁负责就成为问题。此外，每个家庭经济条件不同，昂贵礼服、妆造、发型以及餐厅费用，对部分家庭而言也是沉重负担。经过讨论后，家长们最终共同决定放弃高消费毕业宴。”

她认为，毕业典礼并不一定非要以铺张形式举行。

“我们希望把‘最后一课’和毕业证颁发仪式办成既有纪念意义、又具有教育价值的活动。孩子们正在为老师准备歌曲、舞蹈和戏剧表演，老师们也为学生准备了惊喜。”

该校近年来还形成了一项传统：毕业生在校园种树留念。

今年，70名毕业生在校园内种下了70棵观赏树木。

艾特莫娃表示：

“以前的毕业生也会回来询问自己当年种下的树木生长情况。我们希望孩子们明白，与母校的联系不仅可以通过聚会维系，也可以通过这样有意义的事情延续。”

毕业生家长阿塞勒·卡利耶娃则认为，毕业典礼最重要的并非排场，而是孩子的安全与未来。

她说：

“我们是有意放弃豪华宴会的。如今社会上各种意外事件不少，因此我们更希望孩子把精力放在知识、科学和艺术上。简单而真诚的毕业活动，其教育意义反而更强。最重要的是孩子平安。”

教育部表示，支持学校探索更加安全且富有意义的毕业形式。近年来，不少学校已开始推广种树纪念、给未来的自己写信、交换纪念册等新传统。

【编译：木合塔尔·木拉提】