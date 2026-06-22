汽车越来越多，商机在哪里？透视哈萨克斯坦汽车后市场发展前景

（哈萨克国际通讯社讯）随着汽车保有量持续增长，哈萨克斯坦汽车维修、保养和零部件市场正迎来快速发展期。专家认为，庞大的汽车存量不仅带动了汽车后市场扩张，也为中小企业创造了新的发展空间。

汽车保有量持续增长

根据最新统计数据，目前哈萨克斯坦登记在册的机动车数量已达595.5万辆，同比增长2.5%。其中，乘用车占比83.9%，仍是汽车市场的主体。

与此同时，新车市场也保持增长态势。2025年，哈萨克斯坦共销售23.49万辆新乘用车和商用车，同比增长14.4%。

不过，与许多国家相比，哈萨克斯坦汽车保有量的一大特点是车辆平均车龄较高。数据显示，全国超过71%的乘用车已使用10年以上。

经济研究所竞争环境研究中心高级专家贝巴雷斯·奥巴基罗夫指出，老旧车辆占比较高，意味着车主对维修、保养和零部件更换的需求将长期存在。

- 这使汽车维修站、车辆检测、钣金维修、轮胎服务以及零部件销售等行业保持稳定需求，也为中小企业创造了新的发展机会。 - 他说。

维修市场规模突破4000亿坚戈

汽车数量增长直接带动了维修市场扩张。

数据显示，2025年哈萨克斯坦汽车维修和保养服务市场规模达到4000亿坚戈，较2024年的2928亿坚戈增长36.6%。

随着车辆使用年限增加，维修、检测、保养以及零部件更换等服务需求不断上升，汽车后市场已成为服务业增长的重要组成部分。

汽车增长速度快于维修网点建设

虽然汽车数量不断增加，但汽车服务基础设施建设速度相对滞后。

数据显示，2020年至2024年期间，哈萨克斯坦机动车数量从386.5万辆增至574.4万辆，增幅约49%；同期汽车维修站数量仅从6566家增至7842家，增长19.4%。

这意味着维修站面临越来越大的服务压力。

2020年平均每家维修站服务589辆汽车，到2024年这一数字已升至732辆。

从国际比较来看，哈萨克斯坦每家维修站对应车辆数量高于俄罗斯的364辆，但低于英国的800辆和美国的979辆。

专家认为，这表明哈萨克斯坦汽车服务市场仍具有较大发展潜力，未来维修网点、检测中心和专业服务机构数量有望继续增加。

Фото: Kazinform/ Nano Banana

中小企业迎来新机遇

目前，从事汽车维修和汽车零部件销售的中小企业主要集中在阿斯塔纳、阿拉木图以及阿拉木图州和卡拉干达州。

随着汽车保有量增加以及更多国际汽车品牌进入市场，维修、检测、零部件供应、耗材销售和物流服务需求持续扩大。

专家指出，这些领域将成为未来中小企业发展的重要增长点。

本土产业仍面临进口依赖

尽管汽车产业链不断扩张，但哈萨克斯坦汽车后市场仍较大程度依赖进口。

专家表示，汽车数量增加能够促进消费、创造就业并带来更多税收收入，但由于汽车及零部件进口占比较高，相当一部分附加值仍流向国外市场。

因此，对于哈萨克斯坦而言，更重要的不仅是汽车数量增长，还包括本土企业在维修服务、零部件供应和物流体系中的参与程度。

业内人士认为，阿拉木图州和库斯塔奈州已形成一定规模的汽车产业集群，未来有望带动周边零部件仓储和配套产业发展。同时，“霍尔果斯—东大门”经济特区也可进一步发挥物流优势，为中国汽车零部件进口和区域分销提供支撑。

市场扩张也带来新挑战

专家同时提醒，汽车保有量快速增长在带来经济效益的同时，也给城市交通、基础设施和生态环境带来新的压力。

如何在推动汽车产业发展的同时完善城市交通管理、优化基础设施建设并减少环境影响，将成为未来哈萨克斯坦汽车市场发展过程中需要解决的重要课题。