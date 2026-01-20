托卡耶夫：越来越多年轻人认为哈萨克斯坦已步入崛起新阶段

他强调，四年来，国家库鲁尔泰成员提出的多项重要倡议已成为国家层面重大改革的直接动力源泉。

“国家库鲁尔泰成员在过去四年中提出了一系列深刻影响国家生活的关键倡议。基于会议上提出的建议，已有26部法律正式通过。这一事实清楚表明，国家库鲁尔泰已成为推动广泛改革的强大引擎。”总统说。

托卡耶夫列举了多项具体成果：在保障妇女权益与儿童安全方面，国家采取了切实有力的措施；针对博彩成瘾和毒瘾问题，开展了系统性、强有力的治理行动；规范了地名管理工作；完善了国家奖励制度，新增多项荣誉称号，进一步提升了劳动者的社会地位。这些举措共同构成了保护新一代免受社会恶习侵害的坚实屏障。

Фото: Ақорда

总统进一步强调，国家库鲁尔泰帮助全社会明确了核心价值观体系。

“我们已清晰界定出塑造民族新质的核心价值观，并坚决阻断一切可能危害下一代未来的不良因素。”

他特别提到，去年会议上成员们提出的关于规范国内政策领域的倡议，直接促成了《哈萨克斯坦共和国国内政策基本原则、价值观与方向》文件的制定与批准。这一文件已成为独立哈萨克斯坦历史上首份系统化的国内政策纲领性文件，目前正作为优先事项全面推进实施。

在谈到青年一代的作用时，托卡耶夫表示乐观与自豪。

“当今，越来越多年轻人认为哈萨克斯坦已步入崛起新阶段。青年一代正积极参与新社会伦理建设与创意产业发展。世界各国已将当代哈萨克艺术视为独特而耀眼的现象。电影产业也在快速发展。年轻一代通过艺术展现民族独特性，向世界介绍哈萨克斯坦，这让我们深感骄傲。”他说。

Фото: Akorda

总统强调，青年人的活力、创新精神与创造力正为各领域注入强大动力。因此，国家将一如既往地全方位支持年轻一代成长。

“我们将努力创造条件，让他们在传承民族核心价值观的同时，充分吸收新时代的优秀品质。”

第五届国家库鲁尔泰大会20日在克孜勒奥尔达举行，大会继续聚焦政治现代化、社会治理、区域均衡发展与文化自信等重大议题，持续凸显其作为凝聚共识、汇聚智慧、推动改革的战略性平台定位，为哈萨克斯坦未来发展提供了明确方向与强大信心。

【编译：木合塔尔·木拉提】