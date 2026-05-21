越来越多外国高校在哈设立分校 超3.5万名国际学生在哈求学

（哈萨克国际通讯社讯）近年来，越来越多外国高校选择在哈萨克斯坦设立分校和校区。随着国际教育合作不断扩大，哈萨克斯坦正逐步发展成为汇聚世界知名高校的区域性学术中心。

目前，来自英国、美国、土耳其、中国、俄罗斯和韩国等国的高校，正在我国开设校区和分支机构。相关院校重点发展能源、信息技术、商业管理以及人工智能等专业方向。

与此同时，“3+1”“2+2”“2+3”等联合培养模式，也为学生同时获得两国文凭提供了机会。

过去5年，在哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫总统的指示下，哈萨克斯坦积极推进国际高等教育合作。目前，我国已与近40所世界领先高校建立战略伙伴关系，其中已有33个合作项目正式投入运行。

其中，英国卡迪夫大学（Cardiff University）、考文垂大学（Coventry University）以及北京语言大学已在阿斯塔纳设立分校；英国贝尔法斯特女王大学（Queen’s University Belfast）在阿拉木图设有校区；土耳其加济大学（Gazi University）则在奇姆肯特开设分支机构。此外，位于克孜勒奥尔达的首尔科技大学校区正重点发展人工智能相关方向。

哈萨克斯坦科学和高等教育部相关负责人阿克尔克·阿布莱汗表示，哈萨克斯坦正致力于将国际教育经验与国家价值观相结合，为青年提供高质量教育。

不少学生认为，双学位项目不仅扩大了赴海外学习的机会，也有助于积累国际实践经验。

此外，目前外国高校校区不仅依托本地大学设立，也通过投资项目形式推进建设。国家通过提供奖学金和支持教育基础设施建设等方式，持续推动高等教育国际化。今年约有2500名学生获得免费入学机会。

语言学博士、教授拉赫姆詹·图雷斯别克表示，外国高校分校的设立，有助于提升教育质量，并为青年创造更多发展机会。

数据显示，目前共有超过3.5万名外国学生在哈萨克斯坦接受高等教育，这也反映出我国作为区域教育中心的国际影响力正在不断提升。