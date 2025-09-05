马来西亚评委首次品尝哈萨克美食：独特而难忘

这位外国嘉宾对卡兹（熏马肠）、卡尔塔（马板肠）、贾勒（马鬃肉）和贾亚（马臀肉）赞不绝口，并坦言这是他第一次品尝马肉。

—这是我第一次来到哈萨克斯坦的阿斯塔纳。这座城市很特别，很美丽，建筑风格也与众不同。然后我尝试了哈萨克民族美食，十分独特。我尤其喜欢这里的香肠。-瓦哈卜说。

Фото: видеодан алынған скрин

她还表示，给参赛者打分并不容易，因为每位选手都是各自国家的冠军，她不愿让任何人失望。

据悉，首届“丝路之星”（Silk Way Star）亚洲声乐大赛将于11月22日在哈萨克斯坦首都阿斯塔纳举行。赛事由哈萨克斯坦总统广播电视综合体与中国中央广播电视总台联合发起，合作协议已于6月16日在阿斯塔纳签署，并由两国元首共同见证。

大赛将汇聚来自哈萨克斯坦、中国、韩国、阿塞拜疆、亚美尼亚、格鲁吉亚、马来西亚、吉尔吉斯斯坦、蒙古国、塔吉克斯坦、土库曼斯坦和乌兹别克斯坦等12个国家的优秀选手。节目将于8月20日启动录制，并在总决赛当天通过丝绸之路电视频道（Jibek Joly/Silk Way）及参赛国主要电视台同步直播。

【编译：阿遥】