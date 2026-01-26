萨热姆：未来库鲁尔泰议员职权范围将扩大1.5倍

据萨热姆介绍，未来的“库鲁尔泰”将由145名议员组成。议员将通过比例代表制（政党名单制）产生，任期为5年。凡年满25周岁且在哈萨克斯坦境内连续居住满10年的哈国公民，均拥有当选议员的资格。

—我认为，宪法第53条的修订包含了与未来“库鲁尔泰”运作相关的最核心、最彻底的变革。这是社会所需的变革，也是人民对我们的期待。这些变化将从根本上调整并稳定国家的治理架构与体系，确保各权力分支之间达到必要的平衡，并真正落实立法、行政与司法权之间的“相互制衡”原则，-萨热姆说道。

他特别指出，在现行宪法中，明确界定议会两院职能的第53条共有13款内容。

—我希望大家注意到，在对比表中提出的新版本草案中，该条文已增加至23款。这意味着其职权规模增加了1.5倍以上。一旦这些新增职权在全民公投中获得批准，将通过相关的宪法性法律进一步明确并付诸实施。上述变更已在多个公众平台反复提及，并在工作组会议上进行了全方位讨论，在克孜勒奥尔达举行的国家库鲁尔泰大会上，其核心理念也得到了国家元首的认可。因此，我们全力支持这些原则性的变革，-萨热姆总结道。

