哈萨克斯坦迎来新机遇：举重项目公布2028年奥运会最新级别设置

国际奥委会此前作出的积极决定，使举重项目在洛杉矶奥运会上得以恢复规模，而IWF也正式确定了将于2026年8月1日起启用的级别划分，未来所有举重赛事都将采用这一新体系。

根据国际举重联合会的新规定：

男子级别：65公斤、75公斤、85公斤、95公斤、110公斤、+110公斤

女子级别：53公斤、61公斤、69公斤、77公斤、86公斤、+86公斤

此外，男子的60公斤和70公斤两个级别，以及女子的49公斤和57公斤级别将被列为非奥运级别，不参与奥运会奖牌争夺。

据悉，这些新级别由IWF技术委员会提出，并在挪威菲厄尔德举行的IWF执委会会议上获得初步批准，随后经IWF运动员委员会最终通过后正式生效。

值得一提的是，由于国际举重界长期受到反兴奋剂问题影响，举重项目在历届奥运会中曾经历严重压缩，级别数量不断减少，参赛名额显著缩减，多个传统级别被取消，给不少国家的运动员备战带来挑战。

随着2028年奥运会恢复至12个竞赛级别，并重新调整为更科学、更符合运动员身体条件的体重体系，本次改革被视为举重项目的再次振兴，也为哈萨克斯坦等举重传统强国提供了新的发展空间与竞争机遇。

【编译：达娜】