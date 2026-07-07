哈萨克斯坦未来两年将承办七项世界锦标赛 体育影响力持续提升

在哈萨克斯坦举办高水平国际体育赛事，是贯彻落实国家元首关于发展体育事业、提升国家国际影响力，以及推动哈萨克斯坦成为地区领先体育中心相关指示的重要成果。

据悉，2027年的上述世界锦标赛均将在阿斯塔纳举行。具体举办时间安排如下：世界青少年短道速滑锦标赛将于1月28日至31日举行；世界拳击锦标赛将于4月10日至26日举行；世界乒乓球锦标赛将于5月22日至30日举行；世界柔道锦标赛将于6月1日至14日举行；世界跆拳道锦标赛将于7月1日至13日举行。世界电子竞技锦标赛的具体日期将在后续公布。

这也是哈萨克斯坦独立以来首次在两年时间内获得七项世界锦标赛举办权。这一成果不仅体现了哈萨克斯坦体育基础设施建设水平和大型赛事组织能力的提升，也意味着国家将在国际体育舞台上承担更加重要的责任。

大型国际体育赛事的举办，将进一步促进哈萨克斯坦赛事旅游发展，带动酒店、服务业及相关基础设施建设，并有助于提升国家的国际知名度和形象。

承办这一系列国际顶级赛事，是哈萨克斯坦持续完善体育基础设施、提升赛事组织水平，以及深化与国际单项体育联合会合作的综合成果。值得注意的是，如今，哈萨克斯坦已经逐步跻身能够按照国际标准举办世界顶级体育赛事的国家行列。