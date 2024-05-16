马来西亚总理为何访问哈萨克斯坦？

有关马来西亚的简介

马来西亚是亚洲东南亚国家，位于马来半岛和婆罗洲岛北部。它东临南海海域，西临安达曼海。马来西亚半岛北部与泰国接壤，南部与新加坡接壤，马来西亚与新加坡隔柔佛海峡相望。在婆罗洲岛上，马来西亚的沙巴州和沙捞越州与印度尼西亚和文莱接壤。边境总长2669公里，海岸线长4675公里。

Инфографика: Kazinform

哈萨克斯坦-马来西亚外交关系

两国于1992年3月16日建立外交关系。但是，两国时隔4年，也就是1996年互设大使馆。

经贸合作

据哈萨克斯坦外交部数据，两国之间的贸易量去年增长64%，总额达2.465亿美元。其中，出口额为3310万美元，进口额为2134万美元。2022年，双边贸易量为1.504亿美元。其中，出口额120万美元，而进口额1492万美元。

Инфографика: Kazinform

哈萨克斯坦主要出口原油、黑色金属产品、测量或地形仪器和工具、印刷电路板、烟草原材料、变压器和其他商品，而从马来西亚进口棕榈油、家用电器、电话、人造黄油、轴承等商品。

外交部称，两国扩大贸易合作也存在障碍。其中，地理位置偏远、缺乏廉价便捷的交通路线是合作的限制因素。

交通和物流

自2024年3月14日起，马来西亚亚洲航空（Air Asia X）公司开通吉隆坡-阿拉木图-吉隆坡直飞航线，每周4班。此外，哈萨克斯坦交通部正计划批准“阿拉木图-吉达”航线获得第五级自由度。

Фото: Wikipedia

总理的访问

今天，马来西亚总理安瓦尔•易卜拉欣将对哈萨克斯坦进行正式访问。哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫将会见贵宾。双方将就两国合作问题，以及区域和国际议程深入交换意见。

此外，马来西亚总理的访问框架下将同哈萨克斯坦企业家代表举行哈萨克斯坦-马来西亚投资圆桌会议。

安瓦尔•易卜拉欣是谁？

Фото: almayadeen.net

安瓦尔•易卜拉欣于1947年出生，是马来西亚第10任总理。1993年至1998年间，他曾出任马来西亚第7任副总理，同时担任财政部长。

1968年至1971年间，身为马来亚大学学生领袖的安瓦尔担任马来西亚全国穆斯林学生联盟主席，同时也是马来亚大学马来语协会主席。1971年，他在马来西亚大学联合创办马来西亚伊斯兰教青年组织（ABIM）并担任组织干部成员（后来1974年当选主席），同年他当选成为马来西亚青年理事会（Majlis Belia Malaysia）第二任主席。

1975年到1982年间，安瓦尔担任世界穆斯林青年大会（WAMY）的亚太区代表。

1982年马来西亚全国大选前一个星期，安瓦尔•易卜拉欣加入马哈蒂尔·穆罕默德领导的巫统。

1983年他担任文化、青年及体育部长，1984年转任农业部长，1986年成为教育部长至1990年。

1991年，安瓦尔被马哈蒂尔委任为财政部长，而1993年成为副总理。

2013年的第13届大选期间，安瓦尔身为反对党领袖，领导民联三党－公正党，行动党和伊斯兰党参选。

2022年11月24日，安瓦尔被国家元首苏丹阿卜杜拉宣布为马来西亚第十任总理，同时兼任财政部部长。

【编译：小穆】