世界气象组织：未来五年全球气温或继续接近创纪录水平

这份《全球年度至年代际最新通报》由英国气象局编制，回顾了过去五年的观测气候情况，并对未来五年的温度和降水进行了区域预测。

多项预测显示全球气温持续升高

报告预测，2026年至2030年期间，全球年均近地表温度将比1850年至1900年的平均值高出1.3摄氏度至1.9摄氏度。

报告指出，2026年至2030年之间的某一年有86%的可能性超过2024年，成为有记录以来最暖的一年。

报告还显示，在2026年至2030年期间，至少有一年的全球平均近地表温度有91%的可能性暂时超过工业化前水平1.5摄氏度。2024年全球平均地表温度曾比工业化前基线高出约1.55摄氏度。

根据预测，2026年至2030年的五年平均气温有75%的可能性比1850年至1900年的平均值高出1.5摄氏度。

不过，未来五年中任何单一年份气温较工业化前水平高出2摄氏度以上的可能性仍“极不可能”，概率低于1%。

厄尔尼诺趋势或增加破纪录风险

报告指出，热带太平洋中部未来五年的平均温度预测显示，气候系统趋向厄尔尼诺条件，尤其是在2027年和2028年。

北极升温幅度预计远高于全球平均水平

报告指出，在未来五个延长的北半球冬季（11月至次年3月），北极地区温度预计将比1991年至2020年的平均水平高出2.8摄氏度，这一距平超过同期全球平均温度距平的三倍半。

对2026年至2035年3月北极海冰的预测表明，巴伦支海、白令海和鄂霍次克海的海冰密集度将进一步降低。

降水模式变化与气候变暖预期一致

报告预测，未来五个延长的冬季中，北半球高纬度地区更可能出现高于平均水平的降水。

与1991年至2020年的基准期相比，热带和高纬度地区降水增加、亚热带地区特别是南半球降水减少的型态，与气候变暖背景下的预期一致。

对2026年至2030年5月至9月的预测显示，萨赫勒、北欧、阿拉斯加和西伯利亚更可能出现偏湿条件，而亚马逊地区则更可能出现偏干条件。

暂时突破1.5摄氏度不等于长期目标失守

报告强调，《巴黎协定》中的1.5摄氏度和2摄氏度目标，是针对长期持续升温水平，通常以20年以上的平均值进行评估。

因此，个别年份全球平均气温暂时超过这些水平，并不意味着《巴黎协定》的长期温控目标无法实现。

不过，随着全球气温持续上升并逐渐接近这些阈值，未来出现暂时性超标的情况预计将越来越频繁。