哈萨克斯坦迎来母亲节：母亲始终是家庭与社会的重要支柱

在国际上，包括美国、加拿大、德国、意大利、土耳其、日本、巴西和澳大利亚等20多个国家，均将5月的第二个星期日定为母亲节。在哈萨克斯坦，这一节日同样承载着特殊而深远的意义，体现了社会对母亲角色与地位的重视。

“母亲理事会”——社会的重要支柱

保障母亲权益始终是国家社会政策的重要方向之一。母亲不仅维系着家庭的情感纽带，更肩负着向下一代传递精神价值与传统文化的重要责任。

为此，哈萨克斯坦人民大会设立了“母亲理事会”。目前，该机构已在全国建立1713个分支，其中包括17个州级、56个市级、159个县级以及1481个乡级分支机构，共有16051名成员。

长期以来，“母亲理事会”持续参与加强家庭制度建设、青年教育以及民族传统和家庭价值观的弘扬工作。

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母亲健康与人口发展

世界卫生组织将幼儿早期阶段视为儿童成长的关键时期。因此，母亲不仅是家庭中的身份角色，更在孩子的身心健康与心理稳定方面发挥着至关重要的作用。

据哈萨克斯坦社会发展研究所数据显示，在家庭中经常陪伴孩子的人群里，女性占44.5%，而男性仅占25.6%。这一数据表明，在日常照料和教育子女方面，母亲依然承担着主要责任。

母亲在国家人口发展中同样具有重要意义。国家统计局数据显示，2000年至2025年间，哈萨克斯坦女性平均生育年龄已由26岁提高至29岁。

与此同时，生育率则呈现下降趋势。2020年，哈萨克斯坦粗出生率为每千人22.75，而去年已降至16.43。

不过，一些积极变化也正在出现。过去五年间，哈萨克斯坦孕产妇死亡率下降了35%，婴儿死亡率和围产期死亡率也呈现下降态势。

“隐形的重担”

在现代社会中，母亲承担的角色愈发复杂且多元。数据显示，95%的女性每天需花费1至6小时甚至更长时间处理家务事务。

在独生子女家庭中，50.7%的父母会共同承担育儿责任，但仍有37.1%的情况下，照顾孩子的主要负担完全落在女性身上，而男性单独承担育儿责任的比例仅为1.6%。在拥有四个及以上子女的家庭中，女性承担主要家庭照料责任的比例更升至49.6%。

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这不仅仅是家务分工的问题。26.8%的女性表示，有孩子的求职者在就业过程中更容易遭遇困难；27.3%的人认为生育会影响职业晋升；24.3%的人指出，育儿责任限制了个人专业能力的发展。此外，27%的女性曾因无法兼顾家庭与工作被迫辞职，而男性这一比例仅为11%。

国家支持政策

根据《2024年度国家报告》，多数民众对国家针对母亲推出的支持措施已有一定了解。其中，81.3%的受访者知晓多子女母亲补助政策，76.1%了解针对性社会援助，73.5%了解产假制度，71.4%了解一次性生育津贴。

据哈萨克斯坦劳动和社会保障部数据，去年共有33.8万人领取一次性生育津贴，国家相关支出约为611亿坚戈。与此同时，职业女性在子女满1.5周岁前，可从国家社会保险基金按月领取社会津贴；非职业女性则可领取国家育儿补助。

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此外，根据劳动法规定，母亲们还享有缩短工时、带薪哺乳休息以及非全日制工作等相关保障。

近年来，育儿补贴发放期限已由12个月延长至18个月，国家还针对多子女家庭及抚养特殊儿童家庭推出了新的支持机制。

母亲节不仅是一个表达祝福与感恩的节日，也是一项重新审视母亲社会地位、探讨如何进一步改善其生活质量的重要契机。因为，坚强的母亲孕育稳固的家庭，而稳固的家庭，始终是国家繁荣发展的根基。