未来十年缺290万名人才 哈萨克斯坦劳动力市场面临哪些变化？

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦目前拥有约980万劳动力，其中940万人已经就业，就业率达到96%。然而，在总体就业水平保持稳定的同时，企业“招不到人”的问题依然突出。根据政府最新预测，到2035年，哈萨克斯坦经济还需要290万名专业人才，其中技能型人才需求超过180万人。

哈萨克斯坦劳动和社会保障部长阿斯哈尔别克·叶尔塔耶夫在政府会议上表示，目前国内劳动力市场对技能型人才保持旺盛需求。

今年以来，雇主通过电子劳动交易平台发布了84.5万个职位空缺，其中43.2万个属于技能型岗位，占总数的一半以上。

“我国公民能够填补其中约60%至70%的职位，但仍有30%至40%的岗位难以找到合适人员。因此，雇主不得不从国外引进专业人才。每年约有30万名外国公民来到我国工作。”叶尔塔耶夫说。

Коллаж: Kazinform / ЖИ

到2035年还需要290万名人才

从中长期来看，人才需求还将继续扩大。

根据劳动和社会保障部预测，到2035年，哈萨克斯坦经济需要新增290万名专业人才，其中技能型人才需求超过180万人。

叶尔塔耶夫表示，当前人才保障已经成为经济可持续发展的重要因素。未来工作的重点并非单纯增加劳动力数量，而是提高经济实际需求、劳动者技能水平与人才培养体系之间的匹配程度。

目前，人才需求主要集中在工业、建筑、农业和IT等领域。哈萨克斯坦正在将紧缺职业目录从51个扩大至174个，覆盖工程、建筑、制造业、生物技术、绿色能源和核能等领域。

Фото: Адлет Беремкулов/ Kazinform

建筑和农业人才缺口最为突出

从具体行业来看，部分领域的人才培养规模与实际需求之间存在明显差距。

教育部长朱勒德兹·苏莱曼诺娃表示，到2035年，工业领域预计需要18.3万名专业人才，建筑业需要10.2万人，农业需要7.3万人，IT领域需要1.2万人。

其中，建筑业目前相关专业在校生约2.24万人，而人才需求达到10.2万人，需求规模约为在校生人数的4.5倍。

农业领域的差距更加明显。该领域预计需要7.3万名专业人才，而目前相关专业在校生仅约1.27万人，人才需求约为在校生人数的5.7倍。

苏莱曼诺娃指出，这意味着未来需要根据各地区和产业实际用人需求，进一步调整国家教育订单的配置。

每年约30万外国人赴哈工作

本国技能型人才不足，也使部分企业通过引进外国劳动力填补岗位空缺。

叶尔塔耶夫表示，目前国内求职者能够填补约60%至70%的职位空缺，其余30%至40%的岗位存在不同程度的招聘困难，每年约有30万名外国公民赴哈萨克斯坦工作。

为提高劳动力供需匹配效率，哈萨克斯坦正在调整就业中心的工作模式，并推进数字化系统建设，以提高求职人员与企业岗位之间的匹配效率。

Фото: Kazinform

有些行业缺人，有些职业可能消失

值得注意的是，在劳动力总体需求增长的同时，新技术和人工智能正在改变传统职业结构。

叶尔塔耶夫表示，目前需求最旺盛的领域包括工业、建筑、农业和IT，但随着人工智能和数字技术加速应用，一些传统岗位的市场需求可能逐步下降。

其中，文本处理、打字录入、数据录入和校对等职业未来可能逐渐退出劳动力市场。

“大多数职业都将发生转型，同时会出现全新的职业方向。在这种情况下，人才培养体系必须走在变化前面，提前确定各经济领域未来需要的职业，并及时更新职业资格标准和教育课程。”他说。

2030年将有150万适龄职教青年

劳动力市场发生结构性变化的同时，哈萨克斯坦职业教育体系还将迎来适龄人口快速增长。

根据预测，到2030年，哈萨克斯坦人口将增长10%，达到2160万人；15至28岁青年人口将增长29%，达到460万人。

其中，15至18岁适龄接受职业教育的青年人数预计将从110万人增至150万人，增幅达到34%。

同期，劳动力市场每年预计需要22.5万至25.6万名新增专业人才，而需求较高的职业中超过70%属于技术和职业教育培养范畴。

这意味着，未来哈萨克斯坦劳动力市场面临的主要问题已不仅是“需要多少人”，而是职业教育培养的人才能否与产业需求相匹配，以及人才培养速度能否跟上技术和职业结构变化。