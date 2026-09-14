哈萨克斯坦信息来源信任度调查：社交媒体居首，电视紧随其后

哈萨克斯坦社会发展研究所开展的研究结果显示了这一趋势。

消息指出，在受访者信任的信息来源中，社交媒体和即时通讯软件上的转发及发布内容占比最高，达到39.1%。

排在第二位的是哈萨克斯坦本土电视频道，占33%。与今年第二季度相比，这一比例上升了4.3个百分点，是信息来源信任结构中较为明显的变化之一。

此后依次为哈萨克斯坦政府官方网站和非政府新闻网络资源，受访者对两者的信任比例分别为16.3%和13.5%。

与此同时，哈萨克斯坦社会对非正式信息渠道的信任也依然存在：16%的受访者表示信任朋友、同事和亲属提供的信息。此外，15.5%的受访者表示不信任任何信息来源。

消息称，9.2%的受访者信任国际通讯社网站，4.8%的人信任广播电台提供的信息，5%的受访者信任印刷出版物中的信息。

研究结果显示，数字渠道的发展并没有将传统媒体单方面挤出市场。相反，信息消费的混合模式正在形成。在这一模式下，社交媒体和即时通讯软件与电视及官方在线资源并行使用。

消息指出，按居住地划分的相关数据同样值得关注。农村居民对社交媒体和即时通讯软件的信任度高于城市居民，分别为45.4%和35.5%。与此同时，农村居民提及哈萨克斯坦电视频道的比例也更高，达到35.6%，城市居民中这一比例为31.4%。这表明，数字和传统信息渠道不仅存在竞争，也能够在满足民众日常信息需求方面相互补充。

从年龄来看，相关指标与全球趋势基本一致：受访者年龄越小，越倾向于信任社交媒体和即时通讯软件上的信息。具体而言，18至28岁受访者中，这一比例为48%，而在61岁以上受访者中为26.9%。与此同时，与年轻人相比，年长群体一向更加信任哈萨克斯坦本土电视频道，相关比例分别为43.8%和26.8%。

与此同时，电视仍然拥有较为广泛的社会受众。在各学历群体中，对哈萨克斯坦本土电视频道的信任度均超过30%。其中，具有中等职业技术教育背景的受访者信任度最高，达到35.3%。

受教育程度也对数字和官方信息来源的选择产生较大影响。随着教育程度提高，信任社交媒体和即时通讯软件的受访者比例从具有中等教育水平群体的35.5%上升至具有高等教育水平群体的43.4%。对政府部门官方网站的信任度也从10.3%上升至17.7%。

总体而言，民众对各类信息来源的信任结构保持稳定。不过，对具体信息来源的信任程度会因年龄和教育程度不同而有所差异。年轻人和受教育程度较高的受访者更加信任数字及官方在线资源，而随着年龄增长，对传统媒体的信任度也随之提高。

与此同时，本土电视频道信任度的上升表明，在数字媒体消费不断扩大的情况下，传统媒体仍然具有一定的社会影响力。在当前信息环境下，关键并不是用一种渠道取代另一种渠道，而是不同信息来源能否针对不同群体的信息需求，提供可靠的回应。