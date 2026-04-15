柏林来信：为何马奶会被列入“怪味食品”？

博物馆的定位：展示“味觉差异”的文化现象

据了解，“怪味食品博物馆”（Disgusting Food Museum）最早由安德烈亚斯·阿伦斯与萨缪尔·韦斯特博士于2018年在瑞典马尔默创立。柏林展馆则于2021年以授权形式设立。目前展览汇集了来自世界各地的约100种食品。

馆方表示，展品筛选并不以贬低任何国家或文化为目的，而是希望通过展示不同饮食习惯，说明“令人反感”的概念具有主观性。在这一理念下，柯穆兹（马奶）被纳入展览。

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馆方在回复哈通社采访时表示：

“这是一种传统饮品，但对于西欧和北欧观众而言仍较为陌生。展览不仅展示其他国家的食品，也包括瑞典及北欧本地产品。例如酸鲱鱼、咸甘草、发酵鲨鱼肉等，这些在当地习以为常的食物，也常让外国游客产生不同反应。”

虽然柯穆兹（马奶）在马尔默和柏林展览中均有呈现，但其试饮活动并非固定安排。目前马尔默因供应问题暂停提供，而柏林方面曾至少组织过一次试饮活动，并引起参观者兴趣。

馆方还表示，未来愿意进一步展示中亚地区食品，但前提是必须符合展览理念，并在文化呈现上保持尊重与准确。

谁最早研究柯穆兹（马奶）？

若从科学角度回顾柯穆兹（马奶）的研究历史，其源头可追溯至19世纪。较早进行系统研究的学者之一，是哈萨克医生阿米尔·艾特巴金。

史料显示，1892年至1893年间，他在托木斯克帝国大学师从苏达科夫教授，开展题为《柯穆兹在灭菌过程中的变化及其成分》的研究，并于1896年完成论文答辩，尝试从科学角度论证其医疗价值。

档案资料记载：“阿米尔·艾特巴金是托木斯克帝国大学毕业生，也是首位获得文凭的哈萨克医生。”

Фото: e-history.kz

在研究过程中，他对柯穆兹（马奶）的成分、制作工艺及储存方式进行了系统分析，并结合包括马可·波罗记载在内的历史资料，指出这一饮品自古便广泛存在。

回国后，艾特巴金长期在卡尔卡拉雷地区行医，积极推广以柯穆兹（马奶）为基础的疗法。

卡拉干达州卡尔卡拉雷区档案馆负责人马纳尔别克·卡里姆表示：“关于‘谁拥有哈萨克柯穆兹专利’的问题，可以明确回答：对其化学成分进行研究并在1896年发表成果的，是阿米尔·艾特巴金。因此，将其归属于其他国家并无依据。”

健康价值：传统饮品的现代科学解读

近年来，柯穆兹（马奶）的营养价值持续受到关注。阿斯芬迪亚罗夫哈萨克国立医科大学营养学系负责人、医学副博士迈古丽·赛多拉指出，该产品易于吸收、营养结构均衡。

她表示：“柯穆兹脂肪含量较低，但富含易吸收的蛋白质（白蛋白）。其天然糖分较高，使口感略带甜味。此外，其维生素C含量约为牛奶的10倍，因此可被视为优质膳食产品。”

在功能性方面，柯穆兹（马奶）被视为促进消化的食品，可改善肠胃功能并增强体力。

“从消化角度看，它类似催化剂，因此在控制体重和预防肥胖方面具有潜在价值，”她补充说。

此外，柯穆兹（马奶）对神经系统也具有一定调节作用。其所含B族维生素和少量乙醇可帮助放松身心，在慢性疾病恢复期及免疫力低下时亦被认为具有辅助作用。

Фото: Майгүл Сейдоллақызының жеке мұрағатынан

不过，专家也提醒，柯穆兹（马奶）并非适合所有人群。根据发酵程度不同，其酸度与乙醇含量也有所变化。发酵3至5天的产品酸性较强，仅适合肠胃适应者食用；发酵时间越长，乙醇含量越高，因此不建议儿童饮用。

同时，在结核病、精神疾病、胃炎、胃及十二指肠溃疡急性期、乳糖不耐受以及肠道感染等情况下，应限制或避免饮用。

走向世界：民族饮品的出口潜力

近年来，柯穆兹（马奶）的出口潜力不断提升。哈萨克斯坦正逐步推动传统产品进入国际市场。

根据QazTrade评估，在支持机制完善的情况下，到2028年哈萨克民族产品出口额有望达到5000万至8000万美元。俄罗斯与中国被视为主要目标市场，两国超过200万哈萨克族群体为传统产品提供了稳定需求基础。

然而，制约出口的关键因素之一是保质期较短。目前柯穆兹（马奶）通常只能保存3至5天，这在物流层面带来一定限制。因此，相关企业正加大技术研发力度，例如通过巴氏杀菌延长至30天，或采用冻干技术生产粉末形态产品。

与此同时，科研体系建设也在推进。位于阿克托别州的“哈萨克马产业与饲料生产科研院”正致力于将传统养马业与现代生物技术相结合。这一方向也与哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫总统在农业论坛上提出的发展思路相契合。

在新建科研体系中，专家正按照ISO、Codex和HACCP等国际标准，完善马肉及柯穆兹（马奶）生产全流程技术，为产品进入国际市场提供认证基础。

农业部表示，目前哈萨克斯坦正与欧盟、阿联酋及中国推进兽医认证互认工作，同时也在探索进入日本市场的可能性。

Фото: Александр Павский/ Kazinform

结语：从文化符号到产业资源

总体来看，柯穆兹（马奶）不仅是哈萨克民族传统饮品，也是一种兼具文化、医学与经济价值的多维产品。

一方面，它作为文化符号被纳入世界各地展览，引发跨文化理解与讨论；另一方面，其营养与功能价值正不断被科学研究所证实。同时，随着技术进步与标准完善，其进入国际市场的空间也在持续扩大。

从草原传统到全球视野，柯穆兹（马奶）正以多元形态讲述着哈萨克文化的独特故事。

【编译：木合塔尔·木拉提】