培养未来科学家 哈萨克斯坦中小学将建科研基础设施

根据备忘录，双方将在中等教育、技术与职业教育机构中系统引入科研、创新及数字技术，包括人工智能技术，共同推进STEM（科学、技术、工程、数学）教育发展，并为青年科学家提供全方位支持。

教育部长苏莱曼诺娃表示：

“按照总统要求，国家正将科学发展置于优先位置。这份备忘录是我们塑造未来智力潜能的具体一步。目前，全国中小学正通过建立STEM实验室、现代化学科教室及各类创客工坊，逐步形成完整的科研基础设施。今年，我国中学生已参加近80项国际与国家级科研项目竞赛，这充分说明持续高质量培养未来科学家的重要性。”

2025年以来，哈萨克斯坦学生在国际奥林匹克竞赛及各类科学赛事中共获得879枚奖牌，其中金牌171枚、银牌312枚、铜牌394枚，共有1564名学生获奖。

此外，国家还将对在国际权威科学竞赛中获奖的学生及其指导教师实施一次性奖励制度。此前，该奖励机制仅覆盖国际学科奥林匹克竞赛获奖者。

通过从娃娃抓起的系统性举措，哈萨克斯坦将全面构建面向未来的国家科研后备人才梯队。

【编译：木合塔尔·木拉提】