“未来学校”学生将代表哈萨克斯坦参加中国澳门国际机器人锦标赛

哈萨克斯坦代表队由来自奇姆肯特、阿拉木图，以及突厥斯坦和克孜勒奥尔达州的学生组成。他们在国内选拔赛中脱颖而出，展现了在工程设计和编程领域的卓越能力。如今，这些年轻选手将与来自全球30个国家的500支队伍同台竞技，在1.2万名观众面前争夺冠军殊荣。

此次参赛是哈萨克斯坦教育体系的重要里程碑。哈萨克斯坦教育部官方代表梅列克·阿曼格尔德耶娃表示：

“目前，全国已建成128所新型学校，惠及超过30万名学生。‘未来学校’配备先进的STEM实验室，为各地学生发展工程和科学潜能创造了条件。他们正成长为具有国际竞争力的专业人才。”

阿拉木图新型学校团队近期取得的成就尤为引人注目。在中国三亚举办的World Robot Contest Championships中，Point和Almaty RobKz两支队伍在FIRST Tech Challenge类别中分别获得Connect Award和Promote Award，再次证明了哈萨克斯坦在机器人领域的出色实力。

澳门锦标赛不仅是技术竞技的舞台，也是文化交流、积累国际经验及促进全球合作的重要机会。本届赛事主题聚焦海洋与水资源研究，哈萨克斯坦学生将展示他们在这一领域的工程解决方案和科学项目，为国争光。

【编译：木合塔尔·木拉提】