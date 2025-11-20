马来西亚之声闪耀阿斯塔纳：雅兹敏·阿兹兹在丝路之星舞台绽放

从首期节目起，她便以稳定发挥和高分表现给国际评委留下深刻印象，几乎每周都能收获高度评价。

首期，她以原创歌曲《Lihatlah》温柔开场，纯净的声线打动全场；第二期献唱世界热门单曲《Flowers》，花海环绕的视觉呈现与情感表达完美融合；第四期挑战蒙古语歌曲《Chigi tigi boom》，凭借出色的发音和艺能获得评委一致好评；第五期身着传统服饰演唱马来西亚民歌《Sayang Kinabalu》，阳光明媚的演绎让观众仿佛置身马来西亚；第六期带来Lady Gaga的《Abracadabra》，充满力量感的演绎展现顶尖水准；第七期再度挑战哈萨克语歌曲《Сүгірдің термесі》，现代哈萨克风造型令人眼前一亮；第八期化身摇滚歌手演绎经典《Proud Mary》，一举夺得当周最高分。

尤其令人印象深刻的是，她还曾深情演唱哈萨克斯坦热门歌曲《Бұл махаббат》，赢得全场热烈掌声。半决赛中，她与哈萨克斯坦歌手Mona Songz合作演唱《Kosong》，对方用马来语演唱部分，两人默契配合成为当期亮点之一。

值得一提的是，雅兹敏·阿兹兹近日还入选“马来西亚30位杰出女性”榜单。

总决赛将于11月22日20:00通过Jibek Joly电视台现场直播，并于哈萨克斯坦、阿塞拜疆、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦、蒙古国同步播出。

最终晋级七强的选手为：

ALEM（哈萨克斯坦） 雅兹敏·阿兹兹（马来西亚） 阿夫坦迪尔·阿贝斯拉米泽（格鲁吉亚） 米歇尔·约瑟夫（蒙古） 张赫宣（中国） 萨罗·格沃尔吉扬（亚美尼亚） 马迪纳博努·阿德洛娃（乌兹别克斯坦）

最终冠军将根据“50%评委评分 + 50%线上投票”综合决定。观众可通过 silkwaystar.org 网站为喜爱的选手投票。

Silk Way Star 项目根据哈萨克斯坦总统电视广播综合体与中国中央广播电视总台（CMG）之间的合作协议实施。

【编译：木合塔尔·木拉提】