阿斯塔纳迎来“丝路之星”总决赛：入围选手备战最后角逐

进入总决赛的选手包括马来西亚歌手雅兹敏·阿兹兹、乌兹别克斯坦选手马迪纳博努·阿德洛娃、蒙古国代表米歇尔·约瑟夫、格鲁吉亚选手阿夫坦迪尔·阿贝斯拉米泽、哈萨克斯坦歌手 ALEM、来自亚美尼亚的萨罗·格沃尔吉扬，以及中国选手张赫宣。

Фото: Kazinform

所有选手的舞台呈现均由哈萨克斯坦专业团队协作完成，包括声乐指导、编舞团队与造型团队等，为每位选手打造个性鲜明且专业度突出的最终演出。

Фото: Kazinform

决赛前夕，选手们也得到了家人的陪伴与鼓励。雅兹敏·阿兹兹的父母和男友已抵达阿斯塔纳，陪伴她迎接最后挑战；哈萨克斯坦歌手 ALEM 的妻子持续为其加油助威；马迪纳博努·阿德洛娃的母亲也将在近日抵达。家人的支持让选手们在最后阶段更加充满信心。

Фото: Kazinform

“丝路之星”总决赛将于 11 月 22 日在 Jibek Joly 电视频道 20:00 进行现场直播。与此同时，决赛也将在阿塞拜疆、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦和蒙古国同步播出。

Фото: Kazinform

总冠军将通过“评委评分 + 观众线上投票”相结合的方式产生，其中评委评分与线上投票各占 50%。观众可登陆官方网站 silkwaystar.org 为支持的选手投票。

Фото: Kazinform

作为中亚地区首个聚集 12 国歌手的声乐类大型项目，“丝路之星”汇集了来自阿塞拜疆、亚美尼亚、格鲁吉亚、哈萨克斯坦、中国、吉尔吉斯斯坦、马来西亚、蒙古国、塔吉克斯坦、土库曼斯坦、乌兹别克斯坦和韩国的优秀艺术家，包括国际赛事获奖者与各国代表性歌手。

该项目根据哈萨克斯坦总统广播电视综合体与中国中央广播电视总台（CMG）之间的合作协议共同实施。

【编译:木合塔尔·木拉提】