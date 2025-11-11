来自17个国家的400多名医学专家齐聚阿斯塔纳

由总统事务管理局医疗中心主办的国际科学与实践会议于11月10日开幕。来自哈萨克斯坦及奥地利、中国、德国、韩国、土耳其、俄罗斯、瑞士、挪威、日本等17个国家的400多名医生、学者和医疗管理人员参会。

哈萨克斯坦卫生部部长阿赫马拉尔·阿勒纳扎尔沃娃在开幕式上致辞，强调卫生部与总统事务管理局医疗中心高效合作的重要性。

—两者的紧密协作，是国家在巩固国民健康方面的典范。在联合框架下，我们在高科技支持、人才培养、数字化和创新引进等方面取得了显著成果。过去十年，我们引入了35项临床方案、19项新医疗技术及机器人手术方法。-她说。

总统顾问阿列克谢·崔指出，医疗中心在国内医疗体系中的领导地位。

—医疗中心汇集了国内最优秀的专家和最现代化技术，患者的信任正是高质量服务的最好体现。-崔说。

会议议程涵盖心脏外科、肿瘤学、核医学、神经外科、内科、数字化、药品监管、护理及医疗质量管理等领域，重点在于加强科学与临床实践结合、引入创新技术及培养人才。

外国专家分享了国际最新进展。世界卫生组织欧洲区域办事处主任汉斯·克鲁格介绍了2030年欧洲医疗战略重点；德国的安德烈亚斯·科尼希教授强调数字技术和人工智能在医疗系统中的应用；中国孙英丽（音译）教授介绍核医学在肿瘤诊断中的作用；韩国韩承勋（音译）教授分享远程心脏外科手术经验。

哈萨克斯坦专家则就临床标准化、数字化、人工智能辅助诊断、微创手术、机器人技术、药理安全及康复新方法等主题进行了报告。

【编译：阿遥】