俄罗斯籍哈萨克族拳手在美国取得职业生涯第五场胜利

8月21日，在美国加利福尼亚州特曼库拉市Pechanga Resort Casino竞技场，阿丽碧娜·莫勒达詹诺娃迎战此前职业生涯保持不败的乌拉圭拳手谢拉·法比亚娜·利泽冈。

比赛进行到第一回合第81秒，莫勒达詹诺娃便将对手击倒。利泽冈因伤倒地，未能在规定时间内重新站起。最终，莫勒达詹诺娃不仅送给对手职业生涯首场失利，也将自己的职业生涯提前终结连胜纪录扩大至5场。

赛后，哈萨克斯坦国家拳击队教练伊斯兰·阿布德拉伊莫夫向阿丽碧娜·莫勒达詹诺娃的胜利表示祝贺。

莫勒达詹诺娃于2025年4月在车里雅宾斯克举行的“IBA.PRO 2”赛事中完成职业拳击首秀。今年2月，她移居美国，并与美国MVP（Most Valuable Promotions）推广公司签署长期合同。6月24日，她在加利福尼亚州因迪奥市迎来移居美国后的首场比赛，并在第二回合以击倒方式战胜墨西哥选手克劳迪娅·埃雷拉·洛佩斯。

据此前报道，阿斯塔纳车队骑手迈克·特尼森在世界巡回赛“雷内维巡回赛”收官赛段获得第三名，并最终以总成绩第四名结束本届赛事。