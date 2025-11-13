来自阿塞拜疆和吉尔吉斯斯坦的姐妹花在突厥斯坦学习哈萨克语

位于突厥斯坦的亚萨维国际哈萨克-土耳其大学三十多年来一直为来自突厥语国家的青年才俊提供高等教育。每年，都有来自不同国家的学生在这里学习哈萨克语。

今年，该校语言预科部迎来了来自阿塞拜疆的三胞胎——泽赫拉·阿齐佐娃、埃斯拉·阿齐佐娃和拉拉·阿齐佐娃，以及来自吉尔吉斯斯坦的双胞胎——巴特玛·阿卡纳利耶娃和祖拉·阿卡纳利耶娃。虽然学习时间不长，但她们已能自如地使用哈萨克语进行对话。预科部为突厥语国家的青年提供校内奖学金，学生除学习哈萨克语外，还掌握土耳其语和英语。

—我们选择在哈萨克斯坦求学有几个原因。最主要的是希望结识来自突厥语国家的朋友，更深入了解我们共同的文化与历史。此外，能在突厥世界的精神之都——突厥斯坦学习，对我们来说是一种荣幸。-她们说。

老师们介绍，这些学生对学习新语言表现出极高的兴趣和积极性。三胞胎和双胞胎姐妹计划在预科课程结束后，继续深造自己感兴趣的专业。

—虽然我们长得很像，但未来的志向各不相同。我们中有人想成为心理学家，有人想当医生，还有人希望成为教师。-三胞胎笑着说。

目前，亚萨维国际哈萨克-土耳其大学语言预科部共有来自突厥国家的296名学员。他们将完成为期一年的语言培训课程，并根据期末考试成绩继续攻读自己选择的专业。

