摔跤世锦赛：来自全球100多个国家的近千名运动员将齐聚阿斯塔纳

加拉斯巴耶夫表示，来自全球100多个国家的近千名运动员已报名参加今年10月24日至11月1日期间在阿斯塔纳举行的世界摔跤锦标赛。

- 具体来说，摔跤选手将在古典式摔跤、女子摔跤和自由式摔跤三个项目中分别参加10个体重级别的比赛。-他说。

据副部长称，哈萨克斯坦举办世界级大型体育赛事将提升国家的体育潜力。

- 举办如此大型的体育赛事，首先展现了我国的体育潜力，以及组织国际赛事的能力。这项决定于五月做出，我们获得了在阿斯塔纳举办世界摔跤锦标赛的资格。-加拉斯巴耶夫说。

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目前，世锦赛的各项筹备工作正在多个领域紧锣密鼓地进行。哈萨克斯坦旅游和体育部、哈萨克斯坦摔跤联合会和阿斯塔纳市政府已联合制定工作计划并批准了组委会名单。

- 世界摔跤联合会（UWW）的技术代表团已来过阿斯塔纳，评估了体育设施的准备情况和能力。目前，各领域正在开展大量工作。-他说。

据他介绍，主要工作是确保体育设施达到国际标准，为运动员和观众创造舒适的环境，并确保比赛场地做好充分准备。