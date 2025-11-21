首座核电站征名：除了“巴尔喀什” 还有哪些名字呼声较高？

哈萨克斯坦原子能署署长阿勒马斯阿达姆·萨特哈利耶夫在总统府接受媒体采访时透露，除最终胜出的“巴尔喀什”外，公众在首座核电站命名大赛中还提出了大量富有创意的名称，其中呼声较高的包括“希望”（Үміт）、“图兰”（Тұран）、“护身符”（Тұмар）、“光明”（Жарық）、“未来”（Болашақ）、“力量”（Қуат）、“伊犁”（Іле）、“莫因库姆”（Мойымқұм）、“乌尔肯”（Үлкен）以及“首座”（Тұңғыш）等。

他表示，征集委员会严格按照公众投票数量决定最终名称。经过统计，在2.7万余名参与者中，有882人提议以“巴尔喀什”命名，该名称以明显优势位列第一，符合国际上以地理标志命名核电站的通行做法。

11月17日，征集委员会正式宣布“巴尔喀什核电站”获胜。该名称的哈文为“«Балқаш» атом электр станциясы”，俄文为“Атомная электростанция «Балхаш»”，英文为“Balkhash Nuclear Power Plant”。

本次命名活动系落实哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫2025年8月11日倡议的重要组成部分，于9月25日至10月10日在eGov Mobile平台举行。年满16周岁的公民每人限提一名，最终收到来自27,157名公民的提案，共筛选出10,460个独特名称。

竞赛委员会由社会代表、创意产业专家以及原子能、语言学、历史学领域学者组成。提出“巴尔喀什”名称的882名参与者将在一个月内通过eGov Mobile收到电子荣誉证书。

萨特哈利耶夫强调，此次活动旨在为国家首座核电站选出一个能够体现历史、文化与民族内涵的名称，最终结果充分反映了最广泛的民意。

【编译：木合塔尔·木拉提】