托卡耶夫总统签署批准了将人工智能引入中学教育的法令

消息称，总统签署了《关于将人工智能引入哈萨克斯坦共和国中学教育体系的措施》法令。

法令具体内容如下：

鉴于哈萨克斯坦共和国人工智能的快速发展，以及迫切需要构建现代化、创新型教育体系作为人力资本的关键要素，我决定：

1. 哈萨克斯坦共和国政府：

1) 批准《2026-2029年人工智能引入中学教育体系综合行动计划》（以下简称“综合计划”），旨在到2026年7月1日将人工智能广泛引入中学教育体系，并制定自主学习机制、数字基础设施、教师培训和学生个人数据保护等方面的计划；

2）落实人工智能发展委员会委员李开复提出的建议，于2026年6月1日前缩小城乡学校教育质量差距，并就中学教育领域试点项目的实施和推广提出具体建议；

3) 在试点项目框架内，确保学校的技术设备到位，包括提供稳定、高速的互联网接入，截止日期为2026年8月1日；

4）批准在中学教育系统中应用人工智能的标准，包括保障学术诚信，以规范教育内容的生成、学习成果的评估以及教育机构中人工智能工具的使用，截止日期为2026年9月1日；

5）批准一项措施计划，以确保教师在2026年9月1日前持续专业发展，并将人工智能技术作为教育过程中的辅助有效工具，同时不损害或取代教师的专业活动；

6）采取措施加强中等教育机构个人数据保护，并确保教育内容符合哈萨克斯坦共和国国家义务教育标准的要求。

2. 阿斯塔纳、阿拉木图、奇姆肯特市市长及各州州长：

1）批准与综合规划相协调的、将人工智能引入中学教育体系的区域规划，截止日期为2026年8月1日；

2）采取组织和其他措施，落实试点项目和综合规划。

3. 本法令的执行监督权归哈萨克斯坦共和国总统办公厅所有。

4. 本法令自签署之日起生效。

【编译：小穆】