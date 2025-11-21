托卡耶夫总统向亚美尼亚总理帕希尼扬授予“金鹰勋章”

托卡耶夫总统在讲话中表示，哈萨克斯坦人民视帕希尼扬为“为亚美尼亚发展注入新活力、推动国家全面改革的民族领袖”。

“在您富有远见的领导下，亚美尼亚走上了可持续发展的道路，在国际舞台上巩固了地位。您以审慎和负责任的态度在内政与外交领域树立了榜样。在极为复杂的地缘政治环境中，您展现了勇于作出非凡决策的领导品质，这些决定无疑将惠及整个亚美尼亚人民。毫无疑问，友好的亚美尼亚已坚定选择了和平与稳定发展的道路，而这是您的一项历史性成就。我们也高度评价您在推动亚美尼亚与阿塞拜疆和平协议及其在华盛顿签署过程中的重要作用。”

Фото: Ақорда

托卡耶夫指出，当前哈萨克斯坦与亚美尼亚的双边关系已迈入战略伙伴关系阶段。

“两国关系的发展离不开您在推动多层面合作中的积极努力。鉴于您在巩固哈亚友谊、深化务实合作方面作出的突出贡献，我决定授予您哈萨克斯坦最高国家荣誉——‘金鹰勋章’。这一勋章象征着我们两国牢不可破的兄弟情谊、相互信任以及共同迈向未来的坚定意愿。”

亚美尼亚总理尼科尔·帕希尼扬对托卡耶夫总统和哈萨克人民表达了由衷谢意。

“能够获得兄弟般的哈萨克斯坦共和国最高荣誉，并由您亲自颁授，对我来说是极大的荣幸。我们高度尊重您作为政治家、国家领导人和外交家的卓越智慧，您的认可对我意义重大。我认为，这一荣誉不仅是对我个人的肯定，更是对亚美尼亚人民的深切尊重。相信这一殊荣将进一步促进两国关系及整个地区的和平与发展。”

【编译：达娜】