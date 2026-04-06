数字化助力水利升级 哈国南部启动大规模渠道改造

目前，此前已完成修复加固、总长度为1184公里的270条渠道，也在同步推进自动化升级。同时，相关部门正编制264个灌溉渠道改造项目的工程设计与预算文件，这些项目均包含自动化设备及现代水计量系统的建设内容。

—水资源和灌溉部正致力于借助数字化工具，构建多层级、综合性的水资源管理体系。这一举措不仅有助于保障国民经济各领域的稳定发展，也将进一步提升国家水安全水平，为子孙后代守护这一至关重要的资源，-水资源和灌溉部部长努尔詹·努尔吉格托夫表示。

目前，该部开发的“国家水资源信息系统”已覆盖2.2万个水利对象，包括1.7万余条河流、近4000个湖泊以及全国约60%的水工建筑。按照计划，到今年年底，数字化改造将覆盖6000余条渠道，水工建筑数字化覆盖率有望达到100%。

与此同时，哈萨克斯坦正着手构建全国统一的水量平衡体系。该体系将支持在各水利区段内，对实际径流量、水库蓄水量及用水水平进行精准对比分析。此外，水工建筑及各类水利设施的安全保障也被提上重要议程，目前正积极推进卫星监测数据与水文站数据的深度融合。

【编译：阿遥】