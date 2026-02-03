阿拉木图肿瘤医疗吸引力持续提升 外籍患者数量逐年增长

她援引哈萨克肿瘤学与放射学研究所的数据指出，2025年共有约500名外籍公民在该所医院接受了诊断和治疗，这一数字近年来呈逐年上升趋势。

—外国患者主要接受的治疗方式包括放射治疗、抗肿瘤药物治疗以及各类外科手术。阿拉木图之所以受到外国患者青睐，关键在于当地具备覆盖肿瘤诊疗全周期的医疗服务体系，并广泛应用多项现代先进医疗技术，-斯马古洛娃介绍说。

哈萨克肿瘤学与放射学研究所副所长阿伊莎·莫勒达舍娃则强调，医疗旅游的发展与现代肿瘤诊疗服务的质量和可及性密切相关。谈及公众对癌症的认知，她指出，目前最常见的误区之一，仍是将癌症等同于“死刑判决”。

—当今医学界几乎能够治疗绝大多数癌症类型，越来越多的癌症正被视为“可控的慢性疾病”。现代肿瘤学已涵盖高科技外科手术、精准放射治疗，以及包括免疫肿瘤治疗和分子靶向治疗在内的多种药物治疗手段，-她表示。

此外，她还指出，目前哈萨克斯坦全国在册的带瘤生存患者总数已超过24.6万人，较上一年增长6.6%。

【编译：阿遥】