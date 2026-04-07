加强网络内容治理：2025年在TikTok平台清理违规视频逾550万条

为完善用户安全保障机制，相关平台不断优化内容审核体系，引入技术手段强化监管，并推出哈萨克语版“信任与安全中心”，集中展示社区规则、透明度报告及相关信息资源，方便用户获取必要信息。

根据统计，2025年TikTok在哈萨克斯坦被删除的违规内容中，99.9%在用户举报前即被识别处理，98.5%在发布后的24小时内完成清理。

从全球范围来看，网络平台内容治理力度同样加大。2025年，TikTok在全球共删除违规视频超过7.8亿条，其中99.1%实现事前识别，94.2%在发布首日内被清除。

未成年人保护也是监管重点之一。相关平台普遍规定仅向13岁以上用户开放。2025年，全球范围内共清理约9350万个不符合年龄要求的账户。

在直播领域，监管措施亦持续强化。数据显示，2025年全球约有1.31亿场直播因违规被中断。平台通常先对相关账号发出警示，并在必要时限制其变现权限。仅前三个季度，就有2400万场直播和1250万名创作者受到不同程度的处理。

总体来看，随着技术手段不断完善，网络平台正持续加强内容审核与风险防控能力，推动构建更加安全、规范的数字环境。

【编译：木合塔尔·木拉提】