杰特苏州黄金资源潜力超571吨 630亿坚戈项目拟建设黄金产业集群

（哈萨克国际通讯社讯）据哈萨克斯坦地质委员会数据，杰特苏州具有开发前景的金矿床黄金资源量超过571吨。目前，全州登记有18处金矿床，地质勘探范围持续扩大，同时正推进一项投资额约630亿坚戈的黄金产业项目。

不过，571.5吨并不等同于已经具备工业开采条件的黄金储量。

在上述资源量中，约9.9吨属于A+B+C1类别，即地质研究程度相对较高的储量；另有约561.5吨属于C2类别，仍需进一步开展地质勘探和资源确认。

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业内指出，从地质储量转化为实际黄金产量，还需经过储量和品位确认、采选工艺确定、经济效益评估、基础设施建设以及项目审批等多个阶段。因此，地质资料中的资源规模与真正实现工业生产之间往往存在较长周期。

近年来，杰特苏州州金矿资源版图持续扩大。2025年1月1日，全州共有17处金矿床列入国家登记，其中绍尔克孜勒和达拉拜两处处于开发阶段，另有6处正在进行补充勘探。

到2026年，地质委员会统计的金矿床数量已增至18处，其中3处进入工业开发阶段，5处正在进行地质勘探，其余10处属于储备矿床。

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不过，实际黄金产量目前仍明显低于资源潜力。哈萨克斯坦工业和建设部表示，2023年和2024年杰特苏州均未进行黄金开采。2025年黄金产量数据将在2026年9月1日以后公布。

从地理分布看，克尔布拉克、科克苏和阿克苏地区被认为是寻找金矿化最具潜力的区域，潘菲洛夫和阿拉科尔地区同样具有一定开发前景。其中，克尔布拉克和科克苏地区的地质研究程度相对较高。

未来相关区域的进一步勘探，将更多依靠获得矿业权的企业自行推进。

2026年6月，哈萨克斯坦工业和建设部对国家地下资源基金管理计划作出调整，计划开放约13.8万个区块，用于申请固体矿产勘探权。

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目前，杰特苏州已有121张固体矿产勘探许可证。有关部门强调，新区块开放并不意味着这些地区都能发现黄金，而是为企业进一步开展地质勘探创造条件。

在扩大勘探的同时，当地也在推进具体投资项目。

Zhetysu Gold Limited有限责任公司计划在杰特苏州和库斯塔奈州建设黄金开采产业集群及黄金提取工厂，项目申报投资额约630亿坚戈。

按照规划，项目投产后每年可生产约800公斤Doré金银合金，并创造约240个就业岗位，计划于2031年投入运营。

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目前，杰特苏州州有5家企业从事黄金或含金原料开采、加工相关业务，均已取得环境许可。

不过，生态部门指出，拥有环境许可并不意味着相关企业在具体统计期内一定开展了规模化黄金开采。此外，这些企业目前均未在当地设置尾矿库或其他采矿废物集中储存设施。

随着黄金产业进一步扩大，生态监测也可能成为需要重点关注的问题。目前，杰特苏州州生态部门尚未在金矿开发区域长期系统开展空气、土壤和水体的仪器监测，过去5年也未对上述5家企业实施专项检查。

工业和建设部还指出，部分矿床矿石中的黄金品位相对较低，这也是资源难以快速转化为实际产量的重要原因之一。黄金品位越低，为获得同等数量的成品黄金，就需要开采和处理更多矿石，相应的采矿、运输、选矿和加工成本也会增加。

目前，哈萨克斯坦正通过税收优惠、基础设施支持等措施吸引投资，并优先支持实现本地化生产和提高深加工水平的项目。

与此同时，有关部门还计划放宽小规模淘金相关规定，包括简化许可程序、取消强制性淘金计划、允许在10米深度范围内开展钻探和土方作业，并将作业区域扩大至15公顷。

总体来看，杰特苏州州目前仍处于黄金产业集群形成的初期阶段。虽然拥有18处金矿床和超过571吨的资源潜力，但其中绝大部分仍属于需要进一步研究和确认的C2类别。

未来，能有多少地质资源真正转化为矿山、黄金加工厂、就业岗位和财政收入，将主要取决于地质勘探成果、企业投资积极性以及项目的经济可行性。