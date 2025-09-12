两度格莱美奖得主阿法纳西耶夫首次访哈 参与迪玛希音乐节目

此次拍摄在当地的历史文化和旅游景点进行，项目汇聚了来自中国、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、意大利、马来西亚和塞尔维亚的表演者。参赛者的表演由特别邀请的国际专家评审，其中包括曾担任电影《泰坦尼克号》主题曲《My Heart Will Go On》制作人的沃尔特·阿法纳西耶夫。

他在接受采访时表示：

- 这是我第一次来到哈萨克斯坦，我已经期待多年。这里的人们、美食、气候和自然风光让我深受感动。坦白说，这是我到过的最喜欢的城市之一，让人想留下生活。

拍摄期间，音乐人们走访了突厥斯坦州的标志性景点，包括 霍贾·艾哈迈德·亚萨维陵墓、奥特拉尔古城遗址、Karavansaray旅游综合体和民族村 等。接下来的录制还将前往曼格斯套州、阿拉木图州、阿克莫拉州，以及阿拉木图和阿斯塔纳市，最终的决赛将在首都阿斯塔纳举行。

该项目由迪玛希与湖南广播电视台联合推出，节目将通过湖南卫视和芒果TV数字平台每日播出，覆盖超过2.1亿观众。借助这一平台，全球观众将有机会深入了解哈萨克斯坦的旅游资源与文化潜力。

【编译：达娜】