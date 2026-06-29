哈乌两处边境过境点将升级为国际口岸并实行24小时通关
（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦参议院（议会上院）29日审议通过了《关于批准〈对2006年9月4日哈萨克斯坦共和国政府与乌兹别克斯坦共和国政府关于在哈萨克斯坦—乌兹别克斯坦国界设立检查站协定进行修正和补充的议定书〉的法律》。
参议院议员阿里舍尔·萨特巴勒德耶夫在会上作报告时表示，该议定书于2024年8月8日在阿斯塔纳签署。根据议定书内容，哈乌边境“锡尔河—马利克”和“采林内—阿卡尔腾”两处公路过境点的性质，将由双边口岸升级为国际（多边）口岸。
与此同时，这两处过境点的通关模式也将由目前的“白天开放”调整为全天候24小时运行。
—除上述调整外，议定书还将两处过境点的通行范围由“仅限乘用车”扩大为“客货混合通行”。其中，“采林内—阿卡尔腾”过境点将允许乘用车、空载货运车辆，以及运输大型和（或）超重货物、商品的车辆通行，-萨特巴勒德耶夫表示。
他说，“锡尔河—马利克”过境点则主要面向轻型车辆和空载货运车辆开放，暂不办理商业货物和商品的进出口业务。
—上述措施旨在进一步提升口岸通行能力，为旅客提供更加便利的通关条件，同时促进旅游业发展。我们相信，这些调整将为进一步深化两国交通运输和过境合作发挥积极作用，-萨特巴勒德耶夫强调。
据了解，哈萨克斯坦议会参议院相关常设委员会已对该法律草案进行了审议，并一致表示支持，未提出任何异议或补充意见。