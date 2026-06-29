哈乌两处边境过境点将升级为国际口岸并实行24小时通关

参议院议员阿里舍尔·萨特巴勒德耶夫在会上作报告时表示，该议定书于2024年8月8日在阿斯塔纳签署。根据议定书内容，哈乌边境“锡尔河—马利克”和“采林内—阿卡尔腾”两处公路过境点的性质，将由双边口岸升级为国际（多边）口岸。

与此同时，这两处过境点的通关模式也将由目前的“白天开放”调整为全天候24小时运行。

—除上述调整外，议定书还将两处过境点的通行范围由“仅限乘用车”扩大为“客货混合通行”。其中，“采林内—阿卡尔腾”过境点将允许乘用车、空载货运车辆，以及运输大型和（或）超重货物、商品的车辆通行，-萨特巴勒德耶夫表示。

他说，“锡尔河—马利克”过境点则主要面向轻型车辆和空载货运车辆开放，暂不办理商业货物和商品的进出口业务。

—上述措施旨在进一步提升口岸通行能力，为旅客提供更加便利的通关条件，同时促进旅游业发展。我们相信，这些调整将为进一步深化两国交通运输和过境合作发挥积极作用，-萨特巴勒德耶夫强调。

据了解，哈萨克斯坦议会参议院相关常设委员会已对该法律草案进行了审议，并一致表示支持，未提出任何异议或补充意见。