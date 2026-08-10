两千多名“血亲同胞”获得国家公费名额

获得公费的人数最多的行业是工程、制造和建筑业，共有667人。与此同时，415名申请者学习信息与通信技术，367名学习自然科学、数学和统计学，489名学习教育学。108名申请者选择了医疗保健行业，87名选择了服务业，60名选择了社会科学、新闻和信息学。

过去五年的指标显示，“血亲同胞”公费名额的使用率显著提高。例如，2022年，2220份申请中仅有654份被使用，使用率为29.5%。2024年，这一比例达到60%，2025年达到79.8%，而今年则高达95.2%。

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利用率的提高是近年来采取的具体措施的结果。到2023年，拨款利用率甚至可能达不到40%。主要原因包括：外籍哈萨克同胞居住的海外地区缺乏提供完整哈萨克语教育的学校；教育课程不统一；海外缺乏哈萨克斯坦历史教学；以及国家统一考试（ҰБТ）要求所有科目均达到最低分数。

在同胞基金的倡议下，针对血亲同胞的多项监管减免措施开始生效。特别是，2024年取消了国家统一考试各科目的最低分数要求，从2025年开始，仅测试阅读素养和两门专业科目。