两个月融资近40亿美元 哈萨克斯坦企业加速布局国际资本市场

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦企业和金融机构近期持续活跃于国际资本市场。数据显示，在过去两个月内，哈萨克斯坦发行人通过发行欧元债券等方式，累计融资规模接近40亿美元。

据Finmentor数据，其中规模最大的融资来自哈萨克斯坦国家铁路公司（ҚТЖ）。

该公司分别在伦敦证券交易所（LSE）、阿斯塔纳国际交易所（AIX）和哈萨克斯坦证券交易所（KASE）发行5年期和10年期欧元债券，收益率分别为5.0%和5.375%，共融资10亿美元，成为本轮国际融资规模最大的哈萨克斯坦发行主体。

能源领域方面，国家天然气公司QazaqGaz通过发行10年期债券融资7亿美元，票面利率为5.625%。

金融和银行板块同样表现活跃。

其中，Kaspi.kz在LSE和AIX平台发行5年期欧元债券，以5.9%的票面利率融资6亿美元。

“巴伊铁列克”国有控股公司则在维也纳证券交易所和KASE发行7年期债券，融资5亿美元，票面利率为5.2%，收益率为5.375%。

哈萨克斯坦开发银行（ҚДБ）发行了以美元结算、总额2300亿坚戈（约合5亿美元）的3年期欧元债券，发行利率为16.95%，相关交易在维也纳证券交易所和AIX完成。

RBK Bank也首次进入国际债券市场，在维也纳证券交易所和AIX发行5年期债券，融资3亿美元，票面利率为7.7%。

此外，“萨姆鲁克-卡泽纳”国家基金则通过发行人民币“熊猫债”实现市场多元化布局。

该基金在中国银行间债券市场（CIBM）和AIX成功发行总额30亿元人民币、期限3年的熊猫债，票面利率为2.18%，融资规模约合4.4亿美元。

从融资规模来看，国家铁路公司位居首位，融资额达10亿美元；QazaqGaz位列第二，为7亿美元；Kaspi.kz融资6亿美元；“巴伊铁列克”控股公司与哈萨克斯坦开发银行均约为5亿美元；“萨姆鲁克-卡泽纳”国家基金约4.4亿美元；RBK Bank则融资3亿美元。

分析人士指出，在全球资本市场利率环境依旧复杂的背景下，哈萨克斯坦大型企业和金融机构依然能够持续吸引国际资金，反映出投资者对哈萨克斯坦主权风险、能源与金融板块以及基础设施项目的长期信心。

【编译：木合塔尔·木拉提】