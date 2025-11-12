两名哈萨克斯坦裁判获国际网联认证 可执裁ATP及ITF赛事

这意味着他们正式晋升为国际级椅上裁判，可在ITF认可的国际赛事中执法。

两位裁判此前在哈萨克斯坦网球联合会组织的多项国内及国际比赛中表现出色，展现了高水平的专业素养和丰富的执裁经验，因而获得国际网球联合会的认可。今后，他们将有资格在ITF世界网球巡回赛（ITF World Tennis Tour）及ATP挑战赛（ATP Challenger）等赛事中担任椅裁判。

在此之前，来自哈萨克斯坦的梅鲁韦尔特·考凯耶娃和尤利娅·伊格纳琴科曾获得银徽（Silver Badge）裁判资格，可执裁“四大满贯”赛事、奥运会、亚运会及ATP、WTA赛事。2024年，弗拉德莱娜·萨门科娃则获得了铜徽（Bronze Badge）认证。

截至目前，随着达米尔·杜森巴耶夫和埃尔维拉·伊斯兰加丽耶娃的加入，哈萨克斯坦共有9名裁判获得国际网球联合会的认证徽章。

【编译：达娜】