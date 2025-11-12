哈俄两国签署14项重要文件

会谈结束后，托卡耶夫和普京签署了《关于将哈萨克斯坦共和国与俄罗斯联邦国家间关系提升至全面战略伙伴关系和同盟水平的宣言》。

在两国元首的见证下，还举行了一系列政府间和部门间文件的交换仪式。

1. 哈萨克斯坦共和国政府与俄罗斯联邦政府2026-2030年经济合作综合规划；

2. 哈萨克斯坦共和国政府与俄罗斯联邦政府关于组织俄罗斯和哈萨克斯坦货物通过铁路过境运输和转运出口到第三国的合作的协定；

3. 哈萨克斯坦共和国政府与俄罗斯联邦政府关于在保障运输安全领域开展合作的协定；

4. 哈萨克斯坦共和国政府与俄罗斯联邦政府关于成立哈萨克斯坦-俄罗斯国家间委员会进行联盟-5号和巴伊铁列克号航天火箭综合体飞行试验的协定；

5. 哈萨克斯坦共和国政府与俄罗斯联邦政府就设立俄罗斯联邦驻阿克套总领事馆事宜交换照会形式的协议；

6. 哈萨克斯坦共和国政府与俄罗斯联邦政府关于在保障人民卫生和流行病学状况方面开展合作的协定；

7. 哈萨克斯坦共和国工业和建设部与俄罗斯联邦经济发展部关于发展经济特区的谅解备忘录；

8. 哈萨克斯坦共和国教育部与俄罗斯联邦教育部关于在哈萨克斯坦开设哈萨克-俄罗斯普通教育机构和在俄罗斯开设俄罗斯-哈萨克普通教育机构的谅解备忘录；

9. 哈萨克斯坦共和国生态和自然资源部与俄罗斯联邦自然资源和生态部关于从俄罗斯向哈萨克斯坦引进阿穆尔虎，以及对引进动物进行初步适应的联合行动计划；

10. 哈萨克斯坦共和国原子能机构与俄罗斯联邦生态、技术和核能监督局关于和平利用原子能的核与辐射安全监管领域合作的谅解备忘录；

11. 哈萨克斯坦共和国交通部与俄罗斯联邦交通部关于在哈萨克斯坦-俄罗斯国界线建立车辆检查站的行动计划；

12. 哈萨克斯坦国家铁路公司和俄罗斯国家铁路公司就2030年前州际公路枢纽发展达成的协议；

13. 哈萨克斯坦邮政股份公司与俄罗斯邮政股份公司之间的合作备忘录。

【编译：小穆】