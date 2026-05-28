哈俄两国签署15项重要文件

会谈结束后，托卡耶夫和普京签署了《关于哈萨克斯坦和俄罗斯人民友谊与睦邻关系七项基础的联合声明》。

在两国元首的见证下，还举行了一系列政府间和部门间文件的交换仪式。

1. 哈萨克斯坦共和国政府与俄罗斯联邦政府关于在哈萨克斯坦共和国境内建设核电站项目合作的基本原则和条件的协定；

2. 哈萨克斯坦共和国政府与俄罗斯联邦政府之间关于向哈萨克斯坦共和国政府提供国家出口贷款以资助在哈萨克斯坦共和国境内建设核电站的协定；

3. 哈萨克斯坦共和国政府与俄罗斯联邦政府关于在哈萨克斯坦共和国建立和运营哈萨克斯坦-天狼星（Қазақстан-Сириус）国际教育学校和哈萨克斯坦-天狼星天才儿童和青少年中心的协定；

4. 哈萨克斯坦共和国政府与俄罗斯联邦政府关于扩大石油领域合作的协定；

5. 哈萨克斯坦共和国科学和高等教育部与俄罗斯联邦科学和高等教育部关于资助俄罗斯联邦公民在阿尔法拉比哈萨克国立大学鄂木斯克分校接受培训费用的协定；

6. 哈萨克斯坦共和国财政部与俄罗斯联邦金融监管局之间关于打击犯罪所得合法化（洗钱）和恐怖主义融资领域合作协定的补充协定；

7. 哈萨克斯坦共和国国家银行与俄罗斯联邦中央银行之间关于哈萨克斯坦坚戈/俄罗斯卢布货币互换的双边协议；

8. 哈萨克斯坦共和国国家银行与俄罗斯联邦中央银行合作备忘录；

9. 哈萨克斯坦共和国交通部与俄罗斯联邦交通部在交通运输数字化发展领域开展部门间合作的行动计划；

10. 哈萨克斯坦共和国原子能署与俄罗斯联邦生态、技术和原子能监督局在核与辐射安全监管领域开展部门间合作的 2026-2030 年行动计划；

11. 哈萨克斯坦共和国卫生部与俄罗斯联邦消费者权益保护和人类福利监督局合作的具体行动计划；

12. 哈萨克斯坦铁路股份公司和俄罗斯铁路股份公司关于发展铁路货运数字化的联合行动计划。

俄罗斯总统访问期间，双方还签署了以下文件：

1. 哈萨克斯坦总统电视广播综合体与TATMEDIA股份公司之间的谅解与合作备忘录；

2. “L.N. 古米廖夫欧亚国立大学”非营利性股份公司与俄罗斯联邦经济发展部联邦国家预算高等教育机构“全俄对外贸易学院”之间的合作备忘录。