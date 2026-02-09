哈吉两国签署2026—2028年水文气象合作程序

据水资源和灌溉部新闻处通报，吉方代表团由吉尔吉斯斯坦紧急情况部第一副部长阿扎马特·马姆别托夫率领，哈方代表团则由哈萨克斯坦水资源和灌溉部第一副部长努尔兰·阿勒达姆加洛夫率领。

会晤结束后，哈萨克斯坦国家气象局与吉尔吉斯斯坦紧急情况部水文气象局正式签署《2026—2028年生产业务领域合作程序》。

该文件明确，双方将就跨境河流及水库开展实时水文信息交换，共享流域径流量和降水量预测数据，及时通报风暴及自然灾害预警信息，并积极开展经验交流与联合科研攻关。

阿勒达姆加洛夫表示，该文件的签署是两国“水外交”以及专家层面多年磋商取得的重要成果，是双边合作发展的一个里程碑，体现了双方在预防和消除突发事件后果领域加强协作的共同利益。他指出，相关计划的实施将有助于提升联合行动效率，深化务实合作，并进一步完善快速反应机制。及时交换主要水库水文数据，对保障跨境河流下游居民生命财产安全和基础设施运行具有决定性意义，尤其是在春汛和洪涝多发时期。

【编译：阿遥】