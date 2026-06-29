哈阿两国2027年起全面停用纸质运输许可证

据交通部新闻处消息，日前，哈萨克斯坦-阿塞拜疆国际道路运输联合委员会会议在巴库举行。会议期间，双方就深化交通领域合作、提升国际物流效率进行了深入探讨。

会议确定，两国将于2027年起全面停用纸质版运输许可证，转而通过电子许可证系统办理及交换相关手续。此项决定基于双方此前引入数字技术所取得的积极经验，以及电子许可证在提升国际道路运输效率方面展现出的显著优势。

会议强调，转向电子化文档处理，将进一步优化行政审批流程，显著增强运输过程的透明度，并有效缩短国际货运的通关与手续办理时间。

此外，双方还就双边及过境货运领域的关键议题进行了讨论。会议指出，哈萨克斯坦与阿塞拜疆之间的货运总量呈持续增长态势，两国在构建与完善国际运输走廊方面正发挥着愈发重要的作用。

为满足运输运营商日益增长的需求，双方同意在2026年额外交换6000份电子运输许可证。

同时，双方还就2027年的运输许可证初步配额达成了共识，配额总量定为28000份。这一数额较上一阶段增加了12000份。配额的显著增长，将有力保障国际道路运输需求，并进一步推动哈萨克斯坦与阿塞拜疆之间贸易经济合作的深入发展。

会议最后，双方共同重申了进一步加强交通领域协作的意愿，并一致认为，不断深化两国在国际道路运输领域的伙伴关系，对于促进区域经贸往来具有重要战略意义。