哈乌两国元首出席最高国家间委员会第二次会议 共议战略合作

会议审议了两国在经贸、交通运输、水利能源及文化人文等领域的合作事宜。

托卡耶夫总统对米尔济约耶夫总统的热情接待表示感谢，并强调此次访问的主要目标是巩固两国人民的友谊，加强睦邻关系，推动各领域互利合作。

—尊敬的沙夫卡特·米罗莫诺维奇，在您的不懈努力下，贵国正发生诸多积极变化，已启动改善民生的重要举措。对我们而言，乌兹别克斯坦是兄弟国家、友好邻邦和可靠伙伴。两国友谊根深蒂固，两国人民共享精神价值。哈萨克斯坦与乌兹别克斯坦的关系正本着战略伙伴关系和联盟精神蓬勃发展。-托卡耶夫总统表示。

Фото: 总统府

托卡耶夫指出，在全球局势动荡时期，有必要加快多层面合作步伐。他表示，在与乌兹别克斯坦总统的会谈中，双方确定了进一步促进政治和经济联系的新方向。

—我们赞成充分发挥相互合作潜力，因此愿不懈努力。首先，应特别关注经贸领域。为发展贸易，需要寻求新的增长机会、扩大商品种类，并采取措施刺激非原材料出口。在此方面，高质量实施相互贸易提升计划至关重要。我们期待今天即将成立的地方领导人理事会、商业理事会及UzKazTrade联合贸易公司的工作取得实效。-托卡耶夫总统说。

国家元首表示，农业领域的合作潜力巨大。他建议，与其进行简单贸易，不如建立包括肉类、小麦及油料作物加工在内的完整生产链，并共同发展畜牧业和有机农业。

Фото: 总统府

此外，总统对产业合作寄予厚望。

—目前，两国共有78个联合项目正在实施，总金额超过15亿美元。这些项目计划创造超过1.5万个工作岗位。若全面实施，将显著增强两国经济及投资合作。今天我们将启动其中部分项目，并计划进一步激励哈萨克斯坦对乌兹别克斯坦投资。在此方面，我们期待乌兹别克朋友一如既往的支持。正在建设的中亚国际产业合作中心将在提升工业能力方面发挥重要作用。-托卡耶夫说。

他指出，稀有金属生产及加工领域的伙伴关系是具有前景的方向之一，并要求新成立的工作组仔细研究各方面，提出建立互利合作的具体建议。

国家元首强调扩大交通运输合作的重要性。双方已采取措施优化费率、减少行政壁垒，并着手发展边境基础设施及口岸现代化。

—两国政府应为物流链各参与者创造最佳条件，并解决基础设施、规范和制度方面的挑战。此外，在发展跨里海国际运输路线、南北走廊以及通过阿富汗的铁路路线框架内继续合作至关重要。-托卡耶夫指出。

托卡耶夫邀请乌兹别克方面在阿克套及库雷克港口建立伙伴关系，共同实施物流项目，推动跨里海国际运输路线发展。

总统表示，水利能源领域的建设性合作至关重要。合理利用跨界河流水资源，是促进两国持续发展的主要因素之一。他建议哈乌两国政府制定系统性措施，协调水资源管理政策。

国家元首还特别关注人工智能发展。

—在哈萨克斯坦，为提高国家治理效率和改善公民生活质量，我们高度重视公共服务数字化和IT技术发展。已设立Alem.ai国际人工智能中心，奠定该领域研究型大学基础，并启动国家超级计算机中心。总之，我们确立了将哈萨克斯坦建设为数字国家的任务。我们知道乌兹别克斯坦在数字化及人工智能技术方面也取得一系列成就，邀请乌兹别克公司开展紧密合作，并在这一前景广阔领域实施联合项目。阿斯塔纳枢纽中心与乌兹别克斯坦IT Park的合作便是这种成功协同效应的典范。-托卡耶夫说。

国家元首指出，文化与人文联系正不断扩大。他提出举办文化日活动、在知识精英及青年之间建立积极对话、树立杰出人物纪念碑，并在两国设立高等教育机构分校。托卡耶夫相信，此次达成的协议将进一步深化两国人民福祉及多领域联系。

Фото: 总统府

米尔济约耶夫总统表示，最高国家间委员会在扩大双边合作中发挥重要作用。

—两国关系已提升至战略伙伴关系和同盟关系水平，其基础是坚实信任、睦邻友好及兄弟人民之间真挚友谊。去年成立的最高国家间委员会已证明其相关性与有效性。在今天的第二次会议上，我们将全面讨论合作新方向及释放巨大潜力的新机遇，并作出推动多领域伙伴关系扩大的决定。在当前动荡时期，这种紧密积极的互动对于两国乃至整个地区经济形势的正面影响具有特殊意义。-米尔济约耶夫说。

Фото: 总统府

【编译：阿遥】