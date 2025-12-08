哈乌两国商定提高铁路通行量 保障粮食稳定运输

由哈萨克斯坦国家铁路公司董事长塔勒哈特·阿尔德别尔艮诺夫和农业部第一副部长叶尔梅克·肯贾汗吾勒率领的哈萨克斯坦代表团，在萨热阿尕什国家铁路交接点同乌兹别克斯坦主管部门负责人举行了双边会谈。

乌兹别克斯坦共和国运输部部长伊尔霍姆·马赫卡莫夫、农业部副部长卡合拉门·尤达舍夫、乌兹别克斯坦铁路公司董事长祖法尔·纳尔祖拉耶夫，以及内阁代表参加了会谈。

会谈中，双方就确保粮食产品通过萨热阿尕什国家铁路交接点不间断运往中亚和阿富汗方向达成了共同决定。

会议结束后，双方同意将每日列车对交接量增至35对，并约定乌方每天至少接收10列装载粮食的列车和5列装载食品的棚车。

此外，双方强调，必须确保货运站卸货作业、支线服务以及相关授权机构（包括周末和节假日）全天候运转，以保证车厢周转。

同时，为保持装卸平衡，双方同意根据乌兹别克斯坦境内收货企业的处理能力来规划粮食出口运输，并确保空车厢的协商周转。

所达成的协议将有助于稳定物流链，确保哈萨克斯坦粮食及时进入乌兹别克斯坦市场及该地区其他国家。

统计数据显示，今年前11个月，哈萨克斯坦与乌兹别克斯坦之间的货运量达到2850万吨，比去年同期增加400万吨，增长16%。其中，粮食运输增幅尤为明显，增长32%，达到560万吨。

【编译：阿遥】