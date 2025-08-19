阿什姆巴耶夫：哈乌两国关系提升至历史新高度

阿什姆巴耶夫指出，近年来两国关系稳步发展，双方已签署《同盟关系条约》《国家边界划定条约》以及面向未来10年的《战略伙伴关系条约》。在此基础上，政治、经济和文化等领域的合作均取得积极进展。

- 我们共同面向一个方向，我们的共同目标是建设一个稳定、繁荣、开放的中亚。在当前全球动荡的复杂时期，两国关系中最为重要的，不仅仅是条约和协议，而是彼此之间的信任。—— 阿什姆巴耶夫耶夫强调。

他表示，信任并非写在文件里或存放在档案中，而是体现在两国人民之间的尊重、真挚友谊、文化交流和人文交往中。在这一过程中，文化与人文合作发挥着关键作用。

- 文化、艺术、教育是任何政治风浪都无法摧毁的桥梁，它们以共同的历史、相互尊重以及真诚的兴趣为基础。两国举办的文化日、戏剧巡演、双年展、图书翻译、学术研讨等活动不断推动合作，为关系注入稳定力量。 —— 阿什姆巴耶夫补充道。

他还指出，本次论坛为两国知识界和创意界人士提供了思想、经验和计划交流的平台，使双方能够相互倾听，并为共同未来再迈进一步。

当天在阿斯塔纳召开的首届哈乌知识分子论坛，吸引了哈萨克斯坦参议院议长玛吾林·阿什姆巴耶夫、乌兹别克斯坦最高会议参议院（议会上院）主席坦齐拉·纳尔巴耶娃，以及来自两国的学术与文艺界代表参加。

【编译：达娜】