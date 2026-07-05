哈乌两国将成立联合工作组改善空气质量

（哈萨克国际通讯社讯）据哈萨克斯坦生态和自然资源部消息，哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦将成立联合工作组，共同开展空气质量研究并制定改善空气环境的务实举措。

日前，哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦代表团在位于塔什干的中亚环境与气候变化大学（Green University）举行会谈，就加强环境保护和改善空气质量领域的双边合作进行了讨论。

哈萨克斯坦代表团由生态和自然资源部生态监管与控制委员会主席叶尔博拉特·科日科夫（Ерболат Қожықов）率领。代表团成员还包括国家水文气象局（Kazhydromet）总经理达娜拉·阿利姆巴耶娃（Данара Әлімбаева）、突厥斯坦州生态局、萨雷阿加什区政府代表以及相关领域专家。

会谈期间，双方围绕加强空气质量监测合作、共享科研数据以及采取联合措施减少跨境污染等议题交换了意见，并重点讨论了细颗粒物（PM2.5和PM10）研究成果，以及大气过程对两国边境地区污染物输送产生的影响。

会谈结束后，双方达成协议，将在两国科学界参与下成立联合工作组。该工作组将致力于开展综合研究，并制定改善空气质量的实践性解决方案。

访问期间，哈萨克斯坦代表团还考察了乌兹别克斯坦正在实施的一系列生态环保项目，包括塔什干火力发电站采用的现代化废气净化技术、减少污染物排放的相关措施，以及面向机动车推行的生态环保标识制度。

双方在会后重申，将进一步深化伙伴关系，并同意定期开展务实合作，共同减少跨境空气污染，改善边境地区生态环境。