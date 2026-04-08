哈俄两国将加强在资产追回领域的协作

据总检察院消息，会谈中，别热克·阿斯洛夫向俄方代表介绍了哈萨克斯坦检察机关工作的主要方向和重点任务，并强调，根据新宪法的规定，检察机关在国家法治体系中的职能得到进一步明确，而“人及其权利与自由”始终是国家最高价值。

俄方代表团还详细了解了哈方在预防酷刑、追回非法转移资产以及保护投资者权益等方面开展的工作。

双方围绕刑事案件领域的国际法律合作问题进行了深入交流，包括相互提供司法协助、开展刑事追诉以及引渡在逃人员等议题。

此外，哈方向俄方展示了用于提升检察监督效率的现代数字化信息分析系统，这些工具有助于实现检察工作流程的自动化。

会谈结束后，双方签署了对2009年6月23日哈俄两国检察机关合作协议的补充议定书，重点加强两国军事检察机关以及在资产追回领域的协作。

双方一致认为，两国检察机关之间已建立起高水平的互信与专业合作关系，并就下一步在打击犯罪、维护法治秩序和保障地区安全等方面深化合作达成共识。

【编译：木合塔尔·木拉提】