托卡耶夫访阿什哈巴德：两国元首就贸易、能源与交通合作释放新信号

哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫向谢尔达尔·别尔德穆哈梅多夫以及兄弟般的土库曼人民致以祝贺，庆祝土库曼斯坦永久中立30周年这一重要纪念日。

国家元首强调，为纪念这一重要时刻而举办的国际论坛所将讨论议题的重要性。

托卡耶夫表示：

— 感谢您邀请我来到阿什哈巴德这座美丽的城市。每次来到这里，我们都能感受到你们的好客之情，以及亲如兄弟、友好真挚的态度。我相信明天的论坛将圆满完成其使命，并成为国际关系史上的一个重要事件。因为此次会议将讨论和平、中立和互信等最为关键的主题，而这些正是当今世界最为缺乏的价值，— 他说。

双方讨论了双边关系的发展前景，并特别关注塞尔达尔·别尔德穆哈梅多夫近期对阿斯塔纳进行国事访问期间所达成协议的落实进展。

土库曼斯坦总统表示，非常高兴能在阿什哈巴德与哈萨克斯坦国家元首见面。

他说：

— 您出席此次国际级别的论坛，表明您致力于加强和平、信任与相互理解。感谢您接受我对国际和平与信任论坛的邀请。在土库曼土地上同您会面，对我们来说是莫大的荣幸，— 塞尔达尔·别尔德穆哈梅多夫表示。

两国元首审议了扩大双边贸易规模、加强经济合作、在能源、交通物流以及农业领域实施联合项目等议题。