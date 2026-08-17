哈土两国每周许可航班数量将增至224班

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦与土耳其已就进一步扩大定期客运和货运航空运输达成协议。两国主要航线和旅游航线每周许可航班总量将由120班增至224班。

据哈萨克斯坦交通部民航委员会消息，8月13日至14日，两国民航主管部门在伊斯坦布尔举行谈判。哈方代表团由民航委员会主席萨勒塔娜特·托姆皮耶娃率领，土方代表团由土耳其民航总局局长凯末尔·于克塞克率领。

谈判结束后，双方签署了新的民航领域谅解备忘录，旨在进一步深化合作并扩大两国航空联系。

根据协议，在伊斯坦布尔至阿斯塔纳、阿拉木图和奇姆肯特，以及安卡拉至阿斯塔纳和阿拉木图等主要航线上，双方航空公司每周获准执飞的航班数量将由76班增至138班。

在安塔利亚和博德鲁姆至哈萨克斯坦各城市的旅游航线上，每周许可航班数量将由44班增至86班。由此，上述主要和旅游航线的每周许可航班总量将由120班增至224班。

其他航线上，双方航空公司每周最多可分别执飞14班航班，这将为进一步增加直飞航线和提升区域互联互通创造条件。

双方还同意，可利用第五航权运营最多76班货运航班，并开展经对方国家飞往第三国的货运业务。

此外，两国还将加强民航运输监管、飞行安全与航空安保、航空事故调查、机场基础设施建设以及行业数字化等领域合作。

哈萨克斯坦民航委员会表示，扩大航空运输规模将有助于满足不断增长的出行需求，为旅客和企业提供更多选择，同时促进旅游往来以及哈土经贸合作发展。