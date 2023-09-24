哈吉两国拟提升跨境水资源管理数字化水平

在小范围和大范围会谈期间，与会双方就双边合作的各领域问题深入交换了意见。

Фото: primeminister.kz

其中，加强贸易和经济合作、水资源利用和能源领域的互动、实施工业和农工综合体合作项目、开发过境运输潜力、旅游和文化领域的联合倡议等成为了双方讨论的重点议题。

阿里汗·斯马伊洛夫强调指出，在两国领导人的努力下，哈吉战略合作水平近几年来提升到了一个全新的高度。

- 对我们而言，吉尔吉斯不仅是友好邻邦与兄弟之国，同时也是重要的经贸合作伙伴国家。- 哈萨克斯坦政府总理说。

Фото: primeminister.kz

两国之间的相互贸易额稳定增长，在2022年达到了13亿美元（增幅19%）。今年前7个月，双边贸易额同比增长13%，达7.57亿美元。

总理指出，双方在过境、运输、通讯、旅游等领域合作不断发展，产业合作、农业、数字化等领域前景广阔。

Фото: primeminister.kz

阿里汗·斯马伊洛夫认为，当下有必要加快推进部分领域的合作项目落实。他强调，近期在边境地区建立工业贸易物流综合体，将有助于实施新的合作项目。这也将有助于实现两国元首将贸易额增加到20亿美元的任务。

两国政府总理同意在相互尊重、睦邻友好的基础上，兼顾两国利益，继续在水领域密切合作。

Фото: primeminister.kz

- 发展能够对两国人民的命运产生直接影响的环境和水资源有效利用领域的合作，非常重要。为了确保公正和透明的管理水资源，我们需要建立一个对跨境水资源进行数字化管理的有效机制。实现水文信息的交换非常重要，特别是有关水库水流量和流域取水量的信息。- 哈萨克斯坦政府总理说。

Фото: primeminister.kz

阿里汗·斯马伊洛夫认为，通过建立良好运行的水资源利用法律机制，两国互利合作水平将能够得到进一步的深化。

政府总理还谈到了两国间人文领域合作的不断深入，期间，2021年和2022年两国相互设置的国家文化年活动，为这一领域的合作发展注入了全新的动力。

Фото: primeminister.kz

吉尔吉斯内阁主席兼总统办公厅主任阿克勒别克·扎帕罗夫在会上指出，近期两国国家元首之间的互访，为哈吉两国合作指明了方向。

- 为了两个同胞国家的兄弟人民的利益，我坚信我们双方都将全力以赴的落实已经达成的协议和承诺。- 阿克勒别克·扎帕罗夫说。

Фото: primeminister.kz

根据会谈结果，双方承诺将采取措施尽可能的支持在所有互利的合作领域的积极行动。

【编译：木合塔尔·木拉提】