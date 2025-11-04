哈白两国总理考察Astana Hub：聚焦人工智能与数字化转型

访问期间，白俄罗斯政府代表团了解了哈萨克斯坦数字产业的发展现状、创新型初创企业的成果，以及在 GovTech（政务科技） 领域的最新解决方案。

哈萨克斯坦政府正系统推进数字化转型，致力于加快“数字国家”建设步伐，将创新技术广泛应用于经济各个领域。目前，哈萨克斯坦在联合国在线服务指数中位居全球第10位，独联体国家中排名首位；在全球电子政务发展指数中排名第24位。全国超过90%的公共服务已实现在线办理。

代表团参观了位于Astana Hub的多家创新型初创企业，这里已成为国内重要的创新生态中心。项目展示包括以保障成人和儿童安全为宗旨的Aman，从事体育数据分析的Mirai Tech，开发无人机技术的aDrone.kz，以及应用于教育领域的TrustExam和Codiplay，医疗健康方向的Ascle 等人工智能项目。据介绍，2024年哈萨克斯坦IT服务出口额增长超过20%，总量突破8.8亿美元。

在参观未来学校时，白方代表团重点了解了基于创新“点对点（Peer-to-peer）”学习系统的教学模式。哈萨克斯坦目前有约50万人正在学习人工智能基础课程，旨在培养新一代高素质IT人才。

此外，代表团还考察了数字办公室的运行机制，了解了Egov Mobile、Egov Business、Smart Data Ukimet以及基于人工智能的国家数字平台的技术能力。这些平台与服务旨在为民众和企业提供更便捷的数字化服务，并提升政府机构的工作效率。

据此前报道，11月4日，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫会见了到访的白俄罗斯总理亚历山大·图尔钦。

【编译：阿遥】