哈巴两国深化务实合作 物流与农业成焦点

值得注意的是，哈方代表团会见的三家大型企业中，有两家（National Logistics Corporation、TCS Logistics）来自物流行业。

今年以来，哈巴双边贸易额增长了2.5倍，达到8600万美元。目前，哈萨克斯坦主要向巴基斯坦出口蔬菜、豆类、洋葱、大蒜、燕麦、荞麦、小米等谷物以及黑色金属制品，而巴基斯坦则向哈萨克斯坦供应柑橘类水果、药品、服装、食品及土豆。

双方一致认为，未来有潜力将双边贸易额提升至10亿美元以上。

—双方的首要目标是将贸易额提升到10亿美元。众所周知，运输线路和走廊始终是贸易中的关键问题。哈萨克斯坦正逐步发展成为大型交通物流枢纽，不仅能服务本国，也能为邻国提供货运通道。例如，TCS Logistics通过阿富汗将货物运至乌兹别克斯坦，我们则可利用萨热阿尕什铁路运输这些货物。特别是在休季期，我们从巴基斯坦进口早熟土豆、水果、蔬菜及其他食品。同时，我们建议巴基斯坦合作伙伴在阿拉木图设立贸易批发中心。正如我所强调的，哈萨克斯坦为巴基斯坦提供了巨大的机遇。巴方不仅可以向我们供应货物，还能借助哈萨克斯坦进入中国、俄罗斯和欧亚经济联盟市场。同时，巴基斯坦也将成为我们实施“南北走廊”项目的重要合作伙伴。-哈萨克斯坦贸易和一体化部长阿尔曼·沙卡利耶夫在接受媒体采访时表示。

巴基斯坦商界人士指出，哈萨克斯坦是通往中亚、俄罗斯、欧洲和中国的重要门户，而巴基斯坦则为哈萨克斯坦打开了通往非洲、中东和东南亚的陆路通道。

—哈巴两国在未来拓展业务方面潜力巨大。全球地缘政治变化和贸易模式转型，为各行业，尤其是物流业，带来了建立新通道和新伙伴关系的独特机会。哈萨克斯坦与巴基斯坦的经济在多个领域互补。比如在农业方面，虽然哈国土地广阔，但由于生长期较短，农产品产量相对有限，而巴基斯坦农产品种类丰富。我们可以将大量巴基斯坦水果和蔬菜运往哈国市场，从而让当地超市和果蔬店的货架更加多样化。-TCS Logistics公司负责人阿万表示。

哈萨克斯坦代表团还与巴基斯坦大型企业Fauji Foundation举行了会谈。该集团旗下拥有29家子公司，业务覆盖能源、石油、天然气和化肥领域，并表示已准备在哈萨克斯坦投资11亿美元。

—我们是巴基斯坦最大的商业集团之一。今天我们向哈方介绍了多元化的业务，并确定了可以开展合作的具体领域。例如，我们的石油天然气和化肥公司已开始与哈方接触。近期，我们旗下的Askari银行计划与哈萨克斯坦一家银行建立支付合作关系。哈萨克斯坦代表团在对话中展现出高度开放性，今天我们就食品、采矿、数字化和深化伙伴关系等议题交换了意见。-Fauji Foundation行政委员会秘书伊尔凡·汗说。

目前，哈萨克斯坦已有240多家巴资企业运营，巴基斯坦还在阿拉木图设立了贸易代表处。

【编译：阿遥】