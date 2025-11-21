两国共同的英雄：土耳其隆重纪念哈萨克斯坦维和军官凯拉特·库达巴耶夫

以缅怀开启行程

访问伊始，霍萨诺夫中将在安卡拉“阿尼特卡比尔”纪念建筑群向土耳其共和国缔造者穆斯塔法·凯末尔·阿塔图尔克陵墓敬献花圈，向这位为现代土耳其开辟道路的伟大改革家致以崇高敬意。

打开合作新篇章

随后，霍萨诺夫与土耳其国防部长亚沙尔·居莱尔举行会谈，双方就军事教育、联合军技项目等广泛议题深入交换意见，并与土耳其武装力量总参谋长进行了会晤。两国防务部门在军事科研、教育、战备训练和军技领域的合作，均以现有双边军事合作协议为基础，展现出广阔前景。

Фото: ҚР Қорғаныс министрлігі

永远铭记的哈萨克英雄

此访最感人的一幕，是霍萨诺夫中将前往土耳其国防大学陆军军事学院(Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu)。这所学院曾培养出哈萨克斯坦军官、联合国维和战士凯拉特·库达巴耶夫。

凯拉特是1993年首批被派往土耳其学习的哈萨克斯坦军人之一。2005年1月，他在伊拉克执行“卡兹巴特（KAZBAT）”维和任务时，为掩护战友免受意外爆炸伤害而英勇牺牲。哈萨克斯坦追授他一级“勇士”勋章，并获多项国际表彰。

当天，学院隆重揭幕凯拉特·库达巴耶夫纪念牌匾。正是这所学院，塑造了他作为军官的品格。

Фото: ҚР Қорғаныс министрлігі

家人与后辈：传承的精神火炬

揭幕仪式上，凯拉特的遗孀阿塞姆·图尔克斯坦诺娃、两位女儿阿米娜和马迪娜，以及目前在土耳其学习的哈萨克斯坦学员共同出席。学院领导表示，凯拉特的英雄事迹在这里从未被遗忘——这所学院还曾培养出阿塔图尔克本人。

哈萨克斯坦学员奥利凯·叶尔达利难掩激动：

“今天我们为在伊拉克牺牲的凯拉特·托列乌哈努雷上尉揭幕纪念牌。他曾在这里学习。我为自己能在同一位英雄前辈走过的校园里求学而感到无比骄傲。”

与未来卫士的深情对话

访问尾声，霍萨诺夫中将与在土学习的哈萨克斯坦学员亲切座谈，详细了解他们的学习生活与未来规划，强调培养国际化高素质军官的重要意义。令人欣慰的是，学员中已有哈萨克斯坦姑娘坚定选择了军事医学方向。

霍萨诺夫中将的土耳其之行，不仅是深化两国军事合作的坚实一步，更是对和平价值与英雄精神的深情致敬。上尉凯拉特·库达巴耶夫的名字，将永远镌刻在他家人、战友、年轻学员以及两国人民的心间。

【编译：木合塔尔·木拉提】